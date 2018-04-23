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Стал известен новый главный тренер "Адмирала"
Команду из Владивостока вновь возгласит Сергей Светлов
Главным тренером хоккейного клуба «Адмирал» (Владивосток) вновь станет Сергей СВЕТЛОВ, уже руководивший «моряками» с декабря 2013 года по май 2014-го.
И.о. главного тренера Олег ЛЕОНТЬЕВ, под руководством которого «Адмирал» заканчивал сезон, покидает Владивосток.
«Адмирал» завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на 11-м месте в Восточной конференции. По ходу сезона команда сменила четырех тренеров. Контракт с Олегом Леонтьевым действовал до 30 апреля 2018 года.
Отметим, что новый сезон для «Адмирала» обещает быть очень непростым. Клуб, еще недавно тративший деньги налево и направо, запустил режим жесткой экономии. К тому же масла в огонь подлил врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО, пообещавший, что в «Адмирале» не будет легионеров, а это в условиях КХЛ означает борьбу за последние места.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК "Адмирал"
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