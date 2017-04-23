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"Лучу-Энергия" пора в церковь
Главный тренер команды из Владивостока не знает, как по-другому снять ничейное проклятие
23 апреля. Первенство ФНЛ. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Тосно» (Ленинградская область) 1:1 (0:1). Голы: Столбовой (83) - Кутьин (45). Нереализованный пенальти: Минич (88).
«Луч-Энергия»: Котляров, Кашкавал, Коломыц (Столбовой, 71, Гордиенков, 86), Попов, Насадюк, Пономаренко, Гриднев (Минич, 76), Носов (Михалев, 71), Ребко, Килин, Машнев.
«Тосно»: Нигматуллин, Абазов, Никитин, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 89), Кашчелан, Богаев, Мухаметшин (Чиркин, 76), Галиулин, Заболотный, Кутьин (Альшин, 80). «Тосно» не смог оформить выход в премьер-лигу во Владивостоке, упустив победу в конце матча. Мало того, хозяева могли одержать победу, но вышедг\ший на замену Минич не смог реализовать 11-метровый, после того как в штрафной гостей сбили Михалева. Для «Луча» это уже десятый матч подряд без побед, в четвертый раз подряд наша команда играет дома вничью.
Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер ФК «Тосно»:
- Готовились к тяжелому матчу. К тяжелым погодным условиям, тяжелому полю. Поэтому игра получилась боевая. Я редко комментирую действия одних товарищей, но сегодня есть замечание: здесь, вроде бы, уже давно открыли стадион, не надо устраивать шоу, не надо устраивать праздника. Есть боевая игра, незачем ее ломать.
Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:
- Сегодня была одна из лучших наших игр. Здорово по содержанию, как в обороне, так и в атаке. Создавали моменты. Нужно было забивать первыми. Но до перерыва играли против ветра, а у «Тосно» много мощных высокорослых футболистов. В таких условиях любой отскок в штрафной после угловых, аутов был чреват опасной ситуацией и в конечном итоге такой же эпизод привел к голу в наши ворота.
Естественно, рук не опускали. Сделали выводы, во втором тайме продолжили давление на соперника. Сыграли замены – все вышедшие на поле футболисты игру усилили, МИНИЧ и СТОЛБОВОЙ создали ответный гол. Могли и выиграть. К сожалению, какое-то невезение или проклятие на команде. Хоть батюшку приглашай. Ничьи преследуют и преследуют.
После матча поблагодарил ребят за игру. С такой самоотдачей и такой игрой очки будем брать обязательно. Считаю, что мы сегодня по многим компонентам превзошли «Тосно».
- Что со Столбовым, который в концовке был заменен?
- Похоже на сотрясение. Получил локтем в голову. Лежит в раздевалке на кушетке и сам не помнит, что произошло. К сожалению, проблема есть. Надо обследовать.
\«СКА-Хабаровск» в Астрахани сыграл вничью 0:0 c местным «Волгарем» и выбыл за пределы первой четверки. Тем не менее, хабаровчане остаются в зоне переходных матчей, поскольку на третье место после победы в Нижнекамске поднялся «Спартак-2», который, в свою очередь, в них по регламенту сыграть не может.
За пять туров до окончания первенства «Луч-Энергия» идет на 12-ом месте, набрав 39 очков.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК "Луч-Энергия"
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