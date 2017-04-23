"Луч-Энергия" едва не вырвал победу в матче с "Тосно"

Пенальти на последних минутах не реализовал Минич

23 апреля. Первенство ФНЛ. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Тосно» (Ленинградская область) 1:1 (0:1). Голы: Столбовой (83) - Кутьин (45). Нереализованный пенальти: Минич (88).

«Луч-Энергия»: Котляров, Кашкавал, Коломыц (Столбовой, 71, Гордиенков, 86), Попов, Насадюк, Пономаренко, Гриднев (Минич, 76), Носов (Михалев, 71), Ребко, Килин, Машнев.

«Тосно»: Нигматуллин, Абазов, Никитин, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 89), Кашчелан, Богаев, Мухаметшин (Чиркин, 76), Галиулин, Заболотный, Кутьин (Альшин, 80). «Тосно» не смог оформить выход в премьер-лигу во Владивостоке, упустив победу в конце матча. Мало того, хозяева могли одержать победу, но вышедг\ший на замену Минич не смог реализовать 11-метровый, после того как в штрафной гостей сбили Михалева. Для «Луча» это уже десятый матч подряд без побед, в четвертый раз подряд наша команда играет дома вничью.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия"