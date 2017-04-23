Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Луч-Энергия" едва не вырвал победу в матче с "Тосно"
Пенальти на последних минутах не реализовал Минич
23 апреля. Первенство ФНЛ. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Тосно» (Ленинградская область) 1:1 (0:1). Голы: Столбовой (83) - Кутьин (45). Нереализованный пенальти: Минич (88).
«Луч-Энергия»: Котляров, Кашкавал, Коломыц (Столбовой, 71, Гордиенков, 86), Попов, Насадюк, Пономаренко, Гриднев (Минич, 76), Носов (Михалев, 71), Ребко, Килин, Машнев.
«Тосно»: Нигматуллин, Абазов, Никитин, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 89), Кашчелан, Богаев, Мухаметшин (Чиркин, 76), Галиулин, Заболотный, Кутьин (Альшин, 80). «Тосно» не смог оформить выход в премьер-лигу во Владивостоке, упустив победу в конце матча. Мало того, хозяева могли одержать победу, но вышедг\ший на замену Минич не смог реализовать 11-метровый, после того как в штрафной гостей сбили Михалева. Для «Луча» это уже десятый матч подряд без побед, в четвертый раз подряд наша команда играет дома вничью.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК "Луч-Энергия"
Новости тематики
- "Луч-Энергия" едва не вырвал победу в матче с "Тосно"
- "Спартак-Приморье" начал с победы в Носибирске
- "Луч-Энергия" потерпел разгромное поражение от "Спартака-2"
- "Луч-Энергия" не может снять ничейное проклятие
- "Спартак-Приморье" вновь встал на победные рельсы
- "Спартак-Приморье" начал полуфинальную серию с поражения в Сургуте
- "Луч-Энергия" не может победить семь туров подряд
- Оставшийся вдесятером "Луч-Энергия" едва не вырвал победу во Владивостоке
- "Луч-Энергия" проиграл в суде 27 млн рублей
- "Спартак-Приморье" не смог одержать вторую подряд победу в Самаре
Новости раздела
- "Луч-Энергия" едва не вырвал победу в матче с "Тосно"
- "Спартак-Приморье" начал с победы в Носибирске
- "Луч-Энергия" потерпел разгромное поражение от "Спартака-2"
- "Луч-Энергия" не может снять ничейное проклятие
- Серия любительских регат "Гонка под парусом" открывает сезон на Vladivostok Boat Show 2017
- "Спартак-Приморье" вновь встал на победные рельсы
- "Спартак-Приморье" начал полуфинальную серию с поражения в Сургуте
- "Луч-Энергия" не может победить семь туров подряд
- Оставшийся вдесятером "Луч-Энергия" едва не вырвал победу во Владивостоке
- "Луч-Энергия" проиграл в суде 27 млн рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Фискальная реформа отнимет у каждого жителя России по 8 тысяч рублей в год
- Экономику ускорят изъятием 1,2 триллиона рублей из карманов россиян
- Авианосец США, напугавший приморцев, "всплыл" у берегов в Австралии
- Задержание краболовного судна в Приморье может привести к международному скандалу
- Расследование теракта в Санкт-Петербурге привело следователей во Владивосток
- Деловой форум ALFA BUSINESS WEEK "Точки роста вашего бизнеса"
- У россиян появится еще один выходной
- "Ролиз" съезжает на Камчатку
- К Приморью приближается новый циклон
- К вечеру во Владивостоке начнется светопреставление