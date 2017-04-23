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"Спартак-Приморье" начал с победы в Носибирске
Самым результативным игроком матча стал Андрей Матеюнас, набравший 20 очков
22 апреля. Суперлига - Первый дивизион. Новосибирск. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» (Владивосток) 55:71 (15:25, 14:11, 18:20, 8:15). Счет в серии 0:1
«Спартак-Приморье» второй раз в сезоне обыграл команду своего бывшего игрока в Новосибирске.
«Новосибирск»: Лавников - 10 очков, Голдырев - 8 очков, Курцевич - 7 (9 подборов), Макеев - 7 очков, Двалишвили - 6 очков (5 подборов), Коршаков - 6 очков, Новиков - 5 5 подборов, 6 передач), Шатохин - 3, Писклов - 3.
«Спартак-Приморье»: Матеюнас - 20 очков (3 подбора, 4 передачи), Кривошеев - 19 (8 подборов, 4 передачи, 4 перехвата), Мартин - 11 (7 подборов), Кирдячкин - 10 (6 подборов,), Белов - 8 (7 подборов, 3 передачи), Ключников - 3 (5 подборов, 6 передач), Савельев, Бабайлов, Анисимов.
Владимир ПЕВНЕВ, главный тренер БК «Новосибирск»:
- Боролись, сокращали отставание, но, к сожалению, зачастую принимали глупые решения, и был низкий процент реализации. Который матч, без Токарева, мы не можем набрать больше 60 очков. Это все идет в первую очередь от нехватки эмоций. Нужно как можно скорее реанимировать команду.
Главная мотивация, которая должна быть, это борьба за «бронзу». Если мы не играем в финале, это не значит, что не боремся за медали. Для такой молодой команды, как наша, уже это будет хороший результат. К тому же игроки должны проверить сами себя. Нельзя опускать руки, профессиональный спорт - это борьба с самим собой. Сегодня мы не смогли выйти, собраться и показать, что умеем.
Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Спасибо ребятам, это бы хорошая игра для нас. Обыграли тяжелого противника на чужой площадке, счет 1:0. Но одна игра ни о чем не говорит. Да, «Новосибирск» забил всего 55 очков, но на самом деле это талантливая команда, и расслабляться рано. Да, где-то нам повезло, и они не попали свои броски, где-то и мы хорошо защищались, но завтра опять игра, и мы начинаем настраиваться на нее.
Сегодня в Новосибирске команды проведут вторую встречу серии, которая начнется в 22:00 по владивостокскому времени.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК «Новосибирск»
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