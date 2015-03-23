Приморские школьники смогут посетить раздевалку хоккеистов ХК "Адмирал"

В дни школьных каникул концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена» приглашает воспитанников детских садов и учащихся общеобразовательных учреждений на экскурсии, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе КСК.



В ходе экскурсии гостей «Фетисов Арены» ждет посещение двух ледовых полей, проход на трибуны, в гараж, где стоят ледозаливочные машины, посещение ВИП-ложи, столовой хоккеистов хоккейного клуба «Адмирал», спортивной раздевалки, гримёрных комнат для артистов, блока детской спортивной школы.



Экскурсии будут проводиться для групп от 10 до 25 человек, продолжительность – 30 минут. Время проведения экскурсии необходимо согласовать по телефону: 8(423)230-33-14.



Также в дни школьных каникул 22 и 29 марта в «Фетисов Арене» будет работать каток для свободного катания.

ZRPRESS.RU, Владивосток.