Футбол: "Луч-Энергия" обыграл во Владивостоке "Спартак"

Победу в противостоянии с командой из Нальчика приморцам принес точный удар Шамиля Асильдарова.

"Луч-Энергия" - "Спартак" (Нальчик) 1:0 (1:0). 23 марта, Владивосток, стадион "Динамо". Гол: Асильдаров (40).

"Луч-Энергия": Довбня, Романович, Бендзь, Могилевский, Пономарев, Семочко, Пономаренко, Кацаев (Романенко), Кондрашов (Мавлетдинов), Корян (Гаврюк), Асильдаров (Бураев).

Команда из Нальчика, составленная в основном из молодых, но азартных игроков, по ходу матча выглядела совсем неплохо и даже могла сравнять счет на последних секундах матча. Но это было бы несправедливо. Игроки "Луча", получившие подкрепление в лице залечившего травму Дмитрия КУДРЯШОВА, растранжирили по ходу матча несколько убойных моментов. Одним из лучших игроков матча стал полузащитник Дмитрий СЕМОЧКО, в очередной раз доказавший, что игра впереди ему больше по душе. Единственный гол в конце тайма ценой травмы провел Шамиль АСИЛЬДАРОВ, пробивший точно в угол после удачного отскока мяча.

Другие результаты тура: "Нефтехимик" - "Арсенал" 2:3, "Ангушт" - "Мордовия" - 0:0, "Газовик" - "СКА-Энергия" 2:1, "Химик"- "Сибирь" 1:2, "Шинник" - "Енисей" 0:0, "Уфа" - "Динамо" (Спб) 3:0.

Cледующий матч "Луч-Энергия" проведет 26 марта в рамках 1/4 Кубка России в Новосибирске против "Томи". В рамках первенства ФНЛ наша команда сыграет только 4 апреля – на своем поле против "Ротора".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ФК "Луч-Энергия".