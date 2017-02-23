"Адмирал" начал плей-офф с поражения

Команда из Владивостока провела в Омске шесть периодов

22 февраля. КХЛ. Омск. «Арена Омск», 9,1 тыс. зрителей. «Авангард» (Омск) – «Адмирал» (Владивосток) – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 Анелёв(Соботка, Густафссон, 9.38)

1:1 Казаков (Земченок, 27.22)

2:1 Кучерявенко (Бурдасов, Зубов, 105.14)

Броски: 51 – 32.

«Адмирал» (12): Бобков; Блум (2) – Бартулис, Саюстов – Райт (2) – Саболич; Моррисонн (2) – Волченков (2), Краснослободцев – Фисенко (2) – Александров; Земченок (2) – Мнацян, Казаков – Алексеев (2) – Жафяров; Конев – Курашов, Плотников – Иванов (2) – Сигарев.

«Адмирал» провел первый матч плей-офф без нападающего Владимира ТКАЧЕВА, воспитанника как раз омской школы. «Не попал в состав», - лаконично прокомментировал отсутствие одного из лучших игроков главный тренер «моряков».

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Считаю, хорошая игра вышла, причем в исполнении обеих команд. Кубковая. К сожалению, не получилось у нас сегодня забить на один гол больше, чем соперник, в этом вся разница. Всё, едем дальше, этот матч уже история. Отмечу, что ребята старались, бились. Надо перенести это на следующую игру.

- Первые два периода вы очень активно играли, но в третьем перестроились. Почему?

- Мы не перестраивали игру. Соперник добавил в активности, и она увеличивалась после наших удалений. Мы старались, и у нас это получилось, хорошо отыграть в меньшинстве сегодня. Но соперник начинал владеть инициативой, и отсюда все наши проблемы в этом матче.

- Достаточна ли длина скамейки у «Адмирала», чтобы проводить ротацию, и нужна ли она вообще?

- У нас есть еще целая пятерка – два защитника, три нападающих. Завтра проснемся, посмотрим, кто жив-здоров. Ротация естественно будет нужна. Серия, я думаю, будет напряженная, как и сегодняшняя игра. Нужны будут свежие силы, и мы будем вводить их.

Федор КАНАРЕЙКИН, главный тренер ХК "Авангард":

- Поздравляю команду с победой и с началом плей-офф.

- Как настраивали игроков после четвертого, пятого периодов? Что вообще принято говорить в таких случаях?

- Да даже не помню, что говорил. Они сами знают, что делать, к плей-офф им известны все требования, только неизвестно, сколько продлится матч.

«Металлург» (Магнитогорск) начал серию с победы над «Куньлунем» 4:2, «Трактор» на своей площадке уступил «Барысу» 2:5, «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» 2:1.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Авангард».



