"Луч-Энергия" обыграл финалиста Кубка Казахстана

За команду из Владивостока отличился полузащитник «Тюмени» Андрей Павленко

«Луч-Энергия» одержал первую победу в новом году – на сборе в турецком Белеке подопечные Александра ГРИГОРЯНА обыграли ФК «Атырау» (Казахстан), финалиста Кубка Казахстана 2017 года.

В составе приморцев отличились 31-летний полузащитник «Тюмени» Андрей ПАВЛЕНКО и Иван ХЛЕБОРОДОВ. Также на поле вышли нападающий Иван СТОЛБОВОЙ и вратарь Илья ГАВРИЛОВ, после ухода из «Луча» выступавшие за «Ротор».

«Луч-Энергия»: Гаврилов (Котляров, 45), Тихий (Болжевич, 35), Пономаренко, Насадюк, Марущак, Павленко (Носов, 62), Фомин (Машнев, 45), Маляка (Таказов, 45), Гелоян (Хлебородов, 68), Гордиенко (Ким, 65), Мязин (Столбовой, 56, Макарчук, 76).

Ранее на сборе в Турции «Луч-Энергия» сыграл вничью 1:1 с казахстанским клубом «Жетысу» и потерпел поражение 2:4 от действующего чемпиона Румынии «Вииторула».

«В настоящее время руководство клуба решает вопрос о снятии с «Луча-Энергии» запрета на регистрацию новых футболистов», - пояснила пресс-служба клуба.

Очередной товарищеский матч на сборах в Турции «Луч» проведет 26 января против македонского клуба «Силекс».

После первого сбора, завершающегося 28 января, команда получит пятидневный отдых, а затем отправится на Кипр, где примет участие в Кубке ФНЛ. Кстати, желто-синие под руководством Александра Григоряна уже привозили Кубок ФНЛ во Владивосток.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток