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"Луч-Энергия" направился в Турцию без зарплаты

23 Января 2017, 16:40 | Владивосток

Клуб до сих пор находится в подвешенном состоянии в части финансовой устойчивости

Игроки «Луча-Энергия» в понедельник с небольшой задержкой в аэропорту вылетели в Москву, завтра перебазируются в турецкий Белек, где пройдет первый учебно-тренировочный сбор. Отрадно, что среди игроков находится защитник Алексей ГРИЦАЕНКО, которым интересовались сразу несколько клубов премьер-лиги. Остается в команде и один из самых высокооплачиваемых игроков Алексей РЕБКО, в настоящее время восстанавливающийся по индивидуальной программе.

В Турции подопечные Константина ЕМЕЛЬЯНОВА пробудут до 11 февраля. В рамках сбора желто-синие проведут три контрольных встречи: 4, 7 и 10 февраля. По предварительным данным, противостоять приморцам в этих матчах будут иностранные команды, выступающие в высших дивизионах своих национальных чемпионатов.

Помимо 24 игроков прошлогоднего состава на первый сбор призваны несколько новичков. Все они являются воспитанниками футбольной школы клуба: Илья ЧЕЧИН, Олег ВЕТОШКИН, Егор ХОЛОДИЛОВ, Евгений СМИРНОВ (выступал за «Якутию» во втором дивизионе) и Петр ЯНЗИН (выступал за «Текстильщик»).

После окончания первого сбора команда отправится на несколько дней в Москву, где пройдет обязательный медосмотр. А 16 февраля вылетит в турецкий город Лара на второй сбор. Первую игру весенней части первенства «Луч-Энергия» проведет 8 марта в Красноярске против «Енисея»

Отметим, что «Луч-Энергия» до сих пор находится в подвешенном состоянии в части финансовой устойчивости – найти основного спонсора, которым долгое время были энергетики, практически невозможно, а платить достаточно высокие по меркам первого дивизиона зарплаты за счет краевого бюджета невозможно. Впору занимать деньги у хоккейного клуба «Адмирал», который может в этом сезоне пролететь мимо плей-офф. Иначе игроки и персонал так и не дождутся зависшей зарплаты.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия».

Автор: Олег Клименко
Теги: футбол  турция  константин емельянов  долги  "луч-энергия"  сбор  "Адмирал" 



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