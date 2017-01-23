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"Спартак-Приморье" получил усиление из лиги ВТБ, расстался с Агаповым

23 Января 2017, 07:49 | Владивосток

Во Владивосток перебрался нападающий «Нижнего Новгорода»

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» совершил первый обмен в сезоне – во Владивосток перебрался нападающий клуба Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» Андрей КИРДЯЧКИН, а форвард красно-белых Павел АГАПОВ остаток сезона проведет в БК «АлтайБаскет» (Барнаул), выступающем в Суперлиге – Третий дивизион.

Андрей Кирдячкин, нападающий БК «Спартак-Приморье»:

- В «Спартаке-Приморье» надеюсь набрать форму, обрести уверенность, которая появляется в играх, а не на тренировках, и постараюсь помочь команде. Знаю главного тренера Милоша ПАВИЧЕВИЧА, с которым работали в «Самаре», знаком и с ребятами: с Федором КЛЮЧНИКОВЫМ много лет играли в Новосибирске, играл с Максом КРИВОШЕЕВЫМ, Андреем МАТЕЮНАСОМ, Андреем ЧЕРНЫШЕМ, да с половиной ребят уже знаком, коллектив в «Спартаке-Приморье» хороший, поэтому остается доказать на площадке, что мы самые сильные. 

Павел Агапов (31 год, 203 см, 107 кг). выступал в составе «Спартака-Приморье» на протяжении четырех сезонов, в 2011 году игрок стал чемпионом Суперлиги в составе нашей команды. Статистика игрока в сезоне 2016/17: 12 игр, 5,3 очка, 2,3 подбора, 0,3 передачи, 0,4 перехвата.

Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет во Владивостоке 27 января против «Иркута» (Иркутск).

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Спартак-Приморье»

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Теги: трансфер  баскетбол  "спартак-приморье" 



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