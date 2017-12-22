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Из "Адмирала" побежали ведущие игроки

22 Декабря 2017, 08:42 | Владивосток

У клуба из Владивостока нет денег на дорогостоящих звезд

Хоккейный клуб «Адмирал», недавно сменивший президента, покинули 5 игроков, в том числе защитник и многолетний капитан команды Оскар БАРТУЛИС и лучший снайпер и бомбардир Владимир ТКАЧЕВ, пожаловавшийся на систематические задержки зарплаты. После исхода ключевых игроков, клуба из Владивостока гарантировано не пройдет в плей-офф.

Владивосток также покинули вратарь Иван НАЛИМОВ, после вояжей в сборную России так и не вышедший на привычный уровень в клубе, и нападающие Павел МАКАРЕНКО и Дмитрий САЮСТОВ. Их договоры были расторгнуты по соглашению сторон, что серьезно разгрузит платежную ведомость.

При этом руководство клуба заявляет, что в последние дни наблюдается положительная динамика выплат задержанных зарплат. «Позиция нашего клуба – не держать силком никого из тех, кому здесь не комфортно. Володя Ткачев – единственный, кто хотел бы остаться у нас, но по непонятной причине не может остаться – странная позиция», - цитирует генерального директора «Адмирала» Сергея СОШНИКОВА «Спорт-Экспресс».

По словам Сошникова, в команде появится новый молодой вратарь. При этом команду может покинуть еще один игрок сборной России Игорь БОБКОВ.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ХК «Адмирал» был создан накануне сезона КХЛ 2013/14. Клуб принадлежит группе «Сумма» и администрации Приморского края. В первом сезоне клуб вышел в плей-офф, уступив в первом раунде магнитогорскому «Металлургу». В сезоне 2014/15 «Адмирал» сыграл хуже, заняв 9-е место в конференции «Восток» и не сумев выйти в плей-офф. Весной 2015 года «Сумма» инициировала смену менеджмента клуба. «Несмотря на то что бюджет «Адмирала» был существенно увеличен по сравнению с первым сезоном существования клуба, выступил он гораздо хуже. Причиной тому стали ошибки менеджмента, в том числе в селекционной политике», - говорил Камил ГАДЖИЕВ, нынешний заместитель гендиректора ХК «Адмирал». По некоторым данным, на зарплаты «Адмирал» тратил в сезоне 2014/15 более 500 млн рублей (на 30% больше, чем в первом сезоне).

Уважаемые болельщики «Адмирала»! 

Так сложились обстоятельства, что мы вынуждены покинуть Владивосток и хоккейный клуб «Адмирал». Понимаем, что многие из вас будут нас осуждать, и это ваше право, но и вы поймите нас. Жизнь иногда меняет своё течение, и все идет не так, как ты ожидаешь. Это было нелегкое решение для нас. 

У каждого из нас есть обстоятельства, по которым мы не можем продолжить карьеру в «Адмирале». При этом хотим сказать, что Владивосток  всегда будет в наших сердцах. И это не просто слова, это действительно так. Мы все провели здесь свои лучшие сезоны. И вы навсегда останетесь в наших сердцах. То, что происходило на трибунах «Фетисов Арены» на наших матчах, а особенно в плей-офф, невозможно будет забыть НИКОГДА! Поверьте, ваша невероятная поддержка очень много значит для каждого из тех, кто выступает в «Адмирале». 

К сожалению, не все наши надежды оправдались, особенно в этом сезоне, но всё же тот опыт, который мы получили во Владивостоке, те люди, с которыми мы познакомились в этом прекрасном городе – всё это было просто потрясающе. 

Также мы хотим лично поблагодарить каждого, кто хоть как-то относится к хоккейному клубу «Адмирал»: всех игроков, тренерский состав, персонал команды, сотрудников офиса, с которыми было приятно работать на протяжении тех сезонов, что мы были здесь. Дай бог, чтобы у всех вас все было хорошо.  

Сейчас жизнь подарила нам новый вызов. Вызов, который даст нам возможность двигаться и развиваться в своей любимой профессии. Спасибо руководству  за понимание нашей ситуации. 

Мы еще не раз встретимся, но, к сожалению, теперь мы будем на гостевой скамейке запасных. 

Оскарс Бартулис

Дмитрий Саюстов

Иван Налимов

Владимир Ткачёв

Павел Макаренко

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал»

Автор:
Теги: "Адмирал"  хоккей  Сергей Сошников 



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