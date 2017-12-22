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Из "Адмирала" побежали ведущие игроки
У клуба из Владивостока нет денег на дорогостоящих звезд
Хоккейный клуб «Адмирал», недавно сменивший президента, покинули 5 игроков, в том числе защитник и многолетний капитан команды Оскар БАРТУЛИС и лучший снайпер и бомбардир Владимир ТКАЧЕВ, пожаловавшийся на систематические задержки зарплаты. После исхода ключевых игроков, клуба из Владивостока гарантировано не пройдет в плей-офф.
Владивосток также покинули вратарь Иван НАЛИМОВ, после вояжей в сборную России так и не вышедший на привычный уровень в клубе, и нападающие Павел МАКАРЕНКО и Дмитрий САЮСТОВ. Их договоры были расторгнуты по соглашению сторон, что серьезно разгрузит платежную ведомость.
При этом руководство клуба заявляет, что в последние дни наблюдается положительная динамика выплат задержанных зарплат. «Позиция нашего клуба – не держать силком никого из тех, кому здесь не комфортно. Володя Ткачев – единственный, кто хотел бы остаться у нас, но по непонятной причине не может остаться – странная позиция», - цитирует генерального директора «Адмирала» Сергея СОШНИКОВА «Спорт-Экспресс».
По словам Сошникова, в команде появится новый молодой вратарь. При этом команду может покинуть еще один игрок сборной России Игорь БОБКОВ.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ХК «Адмирал» был создан накануне сезона КХЛ 2013/14. Клуб принадлежит группе «Сумма» и администрации Приморского края. В первом сезоне клуб вышел в плей-офф, уступив в первом раунде магнитогорскому «Металлургу». В сезоне 2014/15 «Адмирал» сыграл хуже, заняв 9-е место в конференции «Восток» и не сумев выйти в плей-офф. Весной 2015 года «Сумма» инициировала смену менеджмента клуба. «Несмотря на то что бюджет «Адмирала» был существенно увеличен по сравнению с первым сезоном существования клуба, выступил он гораздо хуже. Причиной тому стали ошибки менеджмента, в том числе в селекционной политике», - говорил Камил ГАДЖИЕВ, нынешний заместитель гендиректора ХК «Адмирал». По некоторым данным, на зарплаты «Адмирал» тратил в сезоне 2014/15 более 500 млн рублей (на 30% больше, чем в первом сезоне).
Уважаемые болельщики «Адмирала»!
Так сложились обстоятельства, что мы вынуждены покинуть Владивосток и хоккейный клуб «Адмирал». Понимаем, что многие из вас будут нас осуждать, и это ваше право, но и вы поймите нас. Жизнь иногда меняет своё течение, и все идет не так, как ты ожидаешь. Это было нелегкое решение для нас.
У каждого из нас есть обстоятельства, по которым мы не можем продолжить карьеру в «Адмирале». При этом хотим сказать, что Владивосток всегда будет в наших сердцах. И это не просто слова, это действительно так. Мы все провели здесь свои лучшие сезоны. И вы навсегда останетесь в наших сердцах. То, что происходило на трибунах «Фетисов Арены» на наших матчах, а особенно в плей-офф, невозможно будет забыть НИКОГДА! Поверьте, ваша невероятная поддержка очень много значит для каждого из тех, кто выступает в «Адмирале».
К сожалению, не все наши надежды оправдались, особенно в этом сезоне, но всё же тот опыт, который мы получили во Владивостоке, те люди, с которыми мы познакомились в этом прекрасном городе – всё это было просто потрясающе.
Также мы хотим лично поблагодарить каждого, кто хоть как-то относится к хоккейному клубу «Адмирал»: всех игроков, тренерский состав, персонал команды, сотрудников офиса, с которыми было приятно работать на протяжении тех сезонов, что мы были здесь. Дай бог, чтобы у всех вас все было хорошо.
Сейчас жизнь подарила нам новый вызов. Вызов, который даст нам возможность двигаться и развиваться в своей любимой профессии. Спасибо руководству за понимание нашей ситуации.
Мы еще не раз встретимся, но, к сожалению, теперь мы будем на гостевой скамейке запасных.
Оскарс Бартулис
Дмитрий Саюстов
Иван Налимов
Владимир Ткачёв
Павел Макаренко
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Адмирал»
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Комментарии
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Неедрос17:07, 22.12.2017#Ответить
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