Главный тренер владивостокского ХК "Адмирал" упрекнул игроков в нежелании бороться

Команда из Владивостока потерпела второе поражение подряд, седьмое в последних десяти матчах, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Адмирал», провалив решающую домашнюю серию, рискует остаться без плей-офф. Реакцией на плохую игру «моряков» стали пустые на четверть трибуны.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Мы сыграли, наверное, одну из самых худших игр в сезоне. Поэтому я хотел бы извиниться перед болельщиками. Мы сегодня сыграли (пауза)… плохо. Мы уступили, самое главное, в желании борьбы. «Барыс» выглядел сильнее в этом компоненте. До третьего (пропущенного) гола, я бы не сказал, что мы выглядели «просевшими». Потом перешли на игру в три звена, поэтому, я думаю, сил хватало. Разговаривал с ребятами – говорят, что силы есть. Что касается психологии. Понимаете, после семи забитых голов «Нефтехимику» могли подумать, что всем будем забивать по семь.

После этого матча «Адмирал» опустился на 8-ю строчку на «Востоке», имея в активе 58 очков. У идущего следом «Автомобилиста» 56 очков, у «Нефтехимика» - 55 очков при одном матче в запасе. «Амур» в Хабаровске проиграл «Югре» 1:3.

21 декабря. КХЛ. Владивосток. КСК «Фетисов Арена». «Адмирал» (Владивосток) - «Барыс» (Астана) 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

0:1 – Пушкарев (Панюков, Шалапов) - 7.39 (б.)

0:2 – Старченко (Баркер, Сен-Пьер) - 30.37

1:2 Краснослободцев (Григорьев, Саболич) - 40.32 (б.)

1:3 Бойд (Боченски, Семенов) - 55.01

1:4 Бойд (Иванов) - 56.31

«Адмирал» (14): Бобков (Серебряков); Бартулис (2) – Земченок, Ткачев (2) – Саюстов – Саболич; Григорьев – Волченков (2), Лугин – Райт – Краснослободцев; Гавриленко (2) – Конев (2), Казаков – Макаренко – Барбашев (4); Курашов, Воронин – Иванов – Сигарев, Яковлев.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ХК «Адмирал».