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Хоккеистов "Адмирала" скосила аденовирусная инфекция

22 Декабря 2014, 19:01 | Владивосток

А уже 24 декабря приморцам выходить на домашний лед против новокузнецкого "Металлурга"

В прошедшие выходные ринофарингитом (воспаление слизистых оболочек полости носа и глотки) заболели 14 игроков "Адмирала". Это заболевание сопровождается, в том числе, высокой температурой и состоянием общей интоксикации.

Срок восстановления хоккеистов составит 7-10 дней, пояснил глава пресс-службы клуба Алексей ЧЕЧЕЛЕВ. А это значит, что матч с "Металлургом" находится по угрозой срыва.

Это далеко не первый случай массового заболевания в российском хоккее в конце этого года. Так, 29 ноября после встречи чемпионата КХЛ с "Югрой" у семерых хоккеистов екатеринбургского клуба "Автомобилист" было выявлено инфекционное заболевание. 2 декабря диагноз "острая кишечная инфекция" был поставлен 11 игрокам "Кузнецких медведей", приехавших сыграть с "Мамонтами Югры" на матч чемпионата Молодежной хоккейной лиги. В связи с заболеванием игроков ближайшие матчи этих команд были отменены.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.

Автор: Олег Клименко
Теги: КХЛ  "Адмирал"  ЧП 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј19:21, 22.12.2014#

    Диверсия

  • гость19:48, 22.12.2014#

    с непривитой кошкой пообщались!!!

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