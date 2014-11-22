"Луч-Энергия" проиграл на выезде

Александр Григорян готов обновить команду на фоне серьезного сокращения бюджета.

21 ноября. Санкт-Петербург, МСА СК "Петровский", 300 зрителей. "Тосно" (Ленинградская обл.) - "Луч-Энергия" (Владивосток) 2:1.

"Тосно": Ревишвили, Филатов, Зайцев, Смирнов, Наваловский, Горелишвили (Султонов, 46), Берхамов (Причиненко, 67), Пазин, Бочков, Хадарцев (Радченко, 90+2), Марцваладзе (Павленко, 60).

"Луч-Энергия": Книга, Джиоев, Лебедев, Семочко, Грачев, Пономаренко (Тетрашвили, 46), Бурченко (Аверьянов, 53), Клопков, Славнов, Ваганов (Селищев, 76), Мязин.

Главный тренер ФК "Луч-Энергия" Александр ГРИГОРЯН в последнем матче 2014 года недосчитался трех игроков – Сергея МИРОШНИЧЕНКО, Руслана КОРЯНА и НИВАЛДО, который пропускал матч после четырех желтых карточек. Мало того, уже в Северной столице с температурой свалились Александр ДОВБНЯ и Станислав ПРОКОФЬЕВ. В итоге за всю атакующую линию пришлось отвечать Андрею МЯЗИНУ.

Как сообщает официальный сайт "Луча", хозяева со стартового свистка попытались взять инициативу в свои руки, отчасти это удалось, благодаря мобильной линии полузащиты, где выделялись БЕРХАМОВ и ХАДАРЦЕВ. Равная в целом игра неожиданно привела к голу ФИЛАТОВ. Защитнику бело-черных удался очень красивый и главное точный удар: мяч по крутой траектории залетел точно в верхний угол ворот - шансов выручить у Дениса КНИГИ не было. Но, несмотря на пропущенный мяч наша команда гнула свою линию: впереди цеплялся за мяч Мязин, его поддерживали игроки полузащиты. Второй матч очень мобильно действовал Денис КЛОПКОВ. Отыгрался "Луч", после розыгрыша углового, когда точный навес Клопкова головой замкнул Роман СЛАВНОВ. Равная игра на поле шла и в дальнейшем, пока ошибка в центре поля не привела к голу Хадарцева, который точно пробил в дальний от Книги угол. Тем не мене это была та игру, которую "Луч" может записать себе в актив. А "Тосно" выиграл уже четвертый матч подряд под руководством Кирилла ГАШИЧЕВА и вышел на второе место в первенстве ФНЛ.

Кирилл Гашичев, главный тренер ФК "Тосно":

- Низкий поклон ребятам, они выдержали концовку. Была настоящая битва, мы смогли перевести натиск к их воротам. Было немножко чемоданное настроение, сложно было нам мотивировать ребят, они мотивировались сами.

- Почему Павленко выпустили на замену?

- Кто-то может выйти на замену, а кто-то не может. А он вышел, мог забить и решить исход. У него были моменты.

Главный тренер ФК "Луч-Энергии" Александр Григорян:

- Только у одного Жоры ДЖИОЕВА было три шанса. Плюс у Мязина, ГРАЧЕВА, в перекладину попал Клопков, с метра махнул мимо БУРЧЕНКО. Семь голевых моментов! Это называется "отпустили". А как сказать по-другому? Я еще шесть туров назад говорил: скоро мы попрем. Несмотря на перелеты, команда выглядела на финише достойно. Да, были игры, где в силу физиологических причин мы не бежали, но все равно не видел, кто бы нас превзошел. Как у "Томи" мы перекусили треугольник в центре поля, так и у "Тосно" не дали развернуться БОЧКОВУ, Берхамову и ПАЗИНУ. Во втором тайме этот треугольник совсем угас, контроль мяча был за нами, но — увы.



- Известно, что зимой заработный фонд в "Луче" будет сокращен на 40 процентов. Спрошу прямо: матч в Санкт-Петербурге был последним для этой команды?

- Понятия не имею. Сейчас меня это мало волнует: все мысли о том, как отдохнуть. Хочу обнять родственников и лечь на диван, отключившись от футбола. А о селекции буду думать через неделю. Если что, наберем других. Утрирую, конечно. Думаю, процентов на семьдесят состав мы сохраним.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото ФК "Тосно".