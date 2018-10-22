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Владивостокский ХК "Адмирал" оказался в очень непростой ситуации
Агент бывших легионеров клуба из Владивостока высказался очень жестко
Алеша ПИЛКО, агент хоккеистов Мартена СЕН-ПЬЕРА, Джонатона БЛУМА, Джеймса РАЙТА, Роберта САБОЛИЧА и Шейона МОРРИСОНА, выступавших в прошлом сезоне за «Адмирал», рассказал о том, что клуб до сих пор не выплатил ни копейки из имеющихся перед легионерами задолженностей, хотя именно погашение долгов было условием допуска «моряков» к новому сезону КХЛ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как пишет «Спорт-Экспресс», Пилко утверждает, что дисквалифицированный лигой за неуплату долгов бывшим хоккеистам команды генменеджер «Адмирала» Сергей СОШНИКОВ неоднократно ему угрожал.
- Я был просто поражен тому, что "Адмирал" начал подписывать новых легионеров, – рассказал "СЭ" Пилко. – Клуб должен большие деньги старым, гарантировал выплаты перед руководством КХЛ, но вместо того, чтобы закрыть долги, подписывает иностранцев. Мне вот лично очень интересно, что эти приехавшие ребята собираются делать, когда "Адмирал" будет должен и им?
Существует договор, подписанный с "Адмиралом" при посредничестве руководства КХЛ о выплате долгов моим клиентам. И они просрочили уже три платежа. То соглашение было подписано в начале августа. И именно оно, это соглашение, было условием допуска клуба к сезону. Но имеющиеся обязательства нынешнее руководство "Адмирала" не волнуют, судя по всему, что происходило с клубом в последнее время. Они так ничего и не выплатили. КХЛ дала несколько отсрочек. Сошников постоянно кормил лигу обещаниями. Но всему ведь есть предел. И я очень надеюсь, что нынешние санкции на что-то повлияют.
Если бы лига продолжала смещать дедлайны – Сошников продолжал бы водить ее за нос своими обещаниями, обманывать ее. А сейчас у них нет возможности ни подписывать игроков, ни расторгать соглашения, ни увольнять кого бы то ни было. Хватит с них уже. Пора платить.
Если мы так ничего и не дождемся в ближайшее время – есть же суды. Я вам больше того скажу: моих игроков вызывают к следователю по поводу невыплаты заработной платы, а это нарушение законов Российской Федерации. При этом мы не обращались ни в какие судебные инстанции, потому что была договоренность. Но если ситуация не изменится, мы будем вынуждены туда обратиться при помощи руководства КХЛ. Ну, и следственный комитет тоже свое расследование проведет. Ничего хорошего это Сошникову не сулит.
Я пытался связаться с Сошниковым. Но с самого начала сентября разговаривать с ним попросту невозможно. Дозвониться-то можно. Но, во-первых, он предельно агрессивен в разговорах. И это еще мягко говоря. Во-вторых, он угрожал мне. Угрозы были разного рода. Я не считаю нужным на подобное даже отвечать. В лиге считают так же и недоумевают.
Самое плохое, что Сошников ведет себя очень неправильно по отношению к людям, с которыми ведет переговоры. Когда ему что-то было нужно – он давал обещания. А сейчас отказывается их выполнять.
У Сергея Сошникова своя правда.
- Не перестаю удивляться этому человеку (Пилко – «ЗР»), – заявил Сошников «СЭ». – Следственному комитету пора уже заняться им, там все действительно было мутно. Алеше не угрожали, а просили: "Перестаньте вымогать и угрожать!" После того, как его накрутил агент Шуми БАБАЕВ Пилко шантажировал оглаской. Полтора месяца назад этот молодой человек на ломаном русском угрожал расправой моей семье, которая проживает в Чехии. Естественно, это вызвало мой гнев. Я ему объяснял, что, пока Следком не разберется, никаких платежей не будет.
Пилко - партнер Бабаева. Результатами их работы в "Адмирале" стали сомнительные контракты, которые расторгаются через два-три месяца с огромными суммами. Когда мы попытались разобраться, они вменили нам потери в 150 млн рублей. Мы сегодня вынуждены нести спортивную дисквалификацию, потому что доложили о сложившейся ситуации.
Мартин Сен-Пьер подписал контракт на 20 млн рублей 28 ноября 2017 года, а через четыре игры неудачно приземлился на руку, изобразил травму, отказался проходить обследование в современной клинике и покинул страну, чтобы остаться вне досягаемости. При этом хоккеист недалекого ума, потому что интервью заявил, что готовиться играть за сборную Казахстана. Все эти парадоксы вызывают вопросы у любого здравомыслящего человека – кто прикрывает этих товарищей?
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ХК "Адмирал".
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