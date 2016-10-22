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"Адмирал" едва не справился с "Салаватом Юлаевым"
«Моряки» прервали двухматчевую победную серию
21 октября. Владивосток, КРК «Фетисов Арена». «Адмирал» (Владивосток) – «Салават Юлаев» (Уфа) - 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
0:1 – Макаров (Бодров, Лисин) – 02:37.
0:2 – Бодров – 33:28 (4x5).
1:2 – Краснослободцев (Волченков) – 36:24.
2:2 – Фисенко – 56:58 (3x5).
2:3 – Майоров – 65:00 (ПБ).
Вратари: Бобков – Гаврилов.
Броски: 39 (12-15-10-2) – 23 (4-10-9-0).
Вбрасывания: 46 (16-9-18-3) – 28 (6-14-7-1).
Штраф: 20 (0-2-18-0) – 8 (2-4-2-0).
«Адмирал» сравнял счет в казалось бы безвыходной ситуации – за несколько минут до конца встречи хозяева остались втроем, что практически лишало их всех шансов на спасение. Однако Артем ЗЕМЧЕНОК и Михаил ФИСЕНКО получили шанс в на выход в контратаку и последний нанес точный бросок. Увы, но победа все равно осталась за гостями. При этом во время исполнения послематчевого буллита обидную травму получил защитник «моряков» Джонатан БЛУМ.
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:
- Нам сегодня преподали хороший урок выездной игры. Как уже сказал Игорь Захаркин, гости действовали от обороны, рассчитывая на контратаки. Такая вот выездная модель. Видно, что команда опытная. У нас такого пока нет. Очень тяжело было взломать оборону. Мы потратили много сил, плохо вошли в игру. Считаю, где-то не хватило эмоций после предыдущего матча. Конечно, здорово, что забили в меньшинстве «3 на 5», вытащили такую игру. Ребята сражались. Мы довольны очком.
«Адмирал» после этого матча занимает 5-ю строчку на «Востоке», в активе приморской команды 34 очка, как и у «Сибири».
Хабаровский «Амур» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» 1:5.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Адмирал».
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