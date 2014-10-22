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"Спартак-Приморье" во Владивостоке вырвал победу у "Иркута"
Главный тренер красно-белых Эдуард Сандлер одержал первую победу в этом качестве на профессиональном уровне
22 октября. Владивосток. С/к "Олимпиец", 1,5 тыс. зрителей. "Спартак-Приморье" (Владивосток) - "Иркут" (Иркутск) 78:71 (18:17, 14:24, 22:14, 24:16).
"Спартак-Приморье": Нестеров – 24 (6 подборов), Голяхов – 16, Моргунов – 14, Соловьев – 12, Зверков - 6, Узинский – 6, Самойленко (7 подборов), Митюк, Никитенко, Гетманов.
"Иркут": Закамов – 20, Сухинин – 14, Куземкин – 12, Калинин – 6, Сепелев – 5, Михалев – 5.
Команды подошли к очному поединку без очков, имея в пассиве по два поражения на старте Суперлиги. Обновленный "Спартак-Приморье" сегодня более чем наполовину состоит из местных воспитанников, которые еще только начинают "нюхать порох". В этой ситуации вся тяжесть борьбы падает на опытных, но возрастных Никиту Моргунова и Петра Самойленко, заводного Алексея Голяхова и новичка Алексея Нестерова, до этого выступавшего за "Енисей". Последний, как выяснилось по ходу матча, оказался очень удачным приобретением.
Хозяева провалили вторую четверть и ушли на большой перерыв при "-9". Неизвестно, что говорил в раздевалке Эдуард Сандлер, но требуемого эффекта он добился – команда прибавила и ликвидировала отставание. На этом отрезке партнеров заводил Голяхов, в итоге проведший на площадке больше 36 минут. Увы, но пока альтернативы ему и Нестерову (35 минут) у красно-белых нет. А значит в дело должен вступить Сандлер-менеджер, в запасе у которого две вакансии легионеров.
Следущий матч наша команда проведет 27 октября в Перми против местной "ПАРМЫ". В составе пермяков бывшие спартаковцы Сергей ЧЕРНОВ и Алексей СУРОВЦЕВ.
Эдуард Сандлер, главный тренер БК "Спартак-Приморье":
- Для меня это первая игра при своих болельщиках, это, конечно, непередаваемые ощущения и эмоции. Наверное, это то, что я ждал все свои 33 года. Рад окунуться в атмосферу "Олимпийца", и я считаю, что это лучшая атмосфера в стране. Я благодарен ребятам за самоотверженную игру, хотя из-за волнения им было тяжело входить в игру. Абсолютно не сработала та защита, которую я выбрал со старта игры, мы слишком рано шли на помощь и наши "большие" не выполняли то, что от них требуется в подстраховке, а поэтому пропустили много трехочковых, хотя многие броски для соперника были сложными. Во второй половине мы поменяли стиль защиты, стали чаще использовать "зону", игроки поняли задачу игры на подборе, пошли на щит. Я старался дать шанс всем ребятам, и к моему большому удивлению и счастью, Андрей Зверков порадовал меня, сделал то, что я от него просил в тайм-ауте, взял нужный подбор. Никита Моргунов забил важные штрафные, Алексей Нестеров был сегодня лидером нашей команды. Все ребята – молодцы. Возможно, Алексей Голяхов переволновался, но у него была сложная ситуация с ребенком сегодня днем, и, наверное, он об этом продолжал думать. Я и вся команда его поддерживают.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
Фото БК "Спартак-Приморье".
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