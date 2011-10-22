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Игроки владивостокского клуба «Луч-Энергия» могут попасть в сборную ФНЛ
Игроки «Луча-Энергии» Юрий Газинский и Виктор Свежов являются кандидатами в сборную Футбольной Национальной Лиги.
Отметим, что Виктор Свежов несколько раз вызывался на сборы молодежной сборной России.
Главным тренером сборной Футбольной Национальной Лиги в товарищеском матче с лучшими футболистами итальянской Серии Б стал Игорь Шалимов - один из лучших полузащитников сборной России в 90-е годы, на протяжении нескольких лет выступавший за итальянские клубы. С апреля 2011 года Игорь Михайлович работает на должности заместителя спортивного директора РФС по работе со сборными командами и селекции. В августе этого года Шалимов возглавлял футбольную сборную России на Всемирной Универсиаде в китайском городе Шеньчжэнь. Российская команда, в заявке которой было десять футболистов из клубов ФНЛ, заняла четвертое итоговое место. Опыт работы с той сборной должен помочь новому главному тренеру и в подготовке к матчу с итальянцами.
15 ноября этот коллектив в Астрахани встретится со сборной итальянской серии «Б». Футболисты приморской команды вошли в предварительный список, в который вошли 33 человека. Составлен он был на основе анкетирования главных тренеров и руководителей клубов первого дивизиона.
Чаще других специалисты называли полузащитника «Урала» Олега Шатова и нападающего «Мордовии» Кирилла Панченко - по 19 раз. По 18 голосов получили нападающий «Урала» Антон Заболотный и форвад «СКА-Энергии» Владислав Никифоров.
Напомним, что по договоренности с итальянской стороной, в ноябрьском матче сыграют футболисты не старше 23 лет.
Вратари
Дмитрий Абакумов («КАМАЗ», 13 упоминаний)
Андрей Синицын («Енисей», 12)
Виталий Чилюшкин («Торпедо» Вл., 11)
Правые центральные защитники
Андрей Семенов («СКА-Энергия, 13)
Владимир Хозин («Торпедо» М, 12)
Николай Зайцев («Газовик», 7)
Левые центральные защитники
Азат Байрыев («Динамо», 16)
Игорь Климов («Сибирь», 12)
Михаил Мищенко («Торпедо» М, 8)
Правые защитники
Аслан Дудиев («Алания», 15)
Никита Чичерин («Сибирь», 15)
Иван Темников («Динамо», 11)
Левые защитники
Евгений Гапон («Факел», 15)
Арсений Логашов («Факел», 15)
Артем Самсонов («Торпедо» М, 8)
Центральные полузащитники
Георгий Габулов («Алания», 14)
Вадим Гаглоев («Нижний Новгород», 14)
Юрий Газинский («Луч-Энергия», 11)
Правые полузащитники
Арсен Хубулов («Алания», 15)
Никита Безлихонтов («Торпедо» М, 13)
Дмитрий Стоцкий («Балтика», 5)
Левые полузащитники
Роланд Гиголаев («Алания», 10)
Сергей Белоусов («Торпедо» М, 8)
Артур Рылов («Торпедо» М, 5)
Центральные нападающие
Кирилл Панченко («Мордовия», 19)
Антон Заболотный («Урал», 18)
Александр Салугин («Нижний Новгород», 8)
Правые нападающие
Владислав Никифоров («СКА-Энергия», 18)
Александр Ставпец («Урал», 11)
Дмитрий Рыжов («Мордовия», 7)
Левые нападающие
Олег Шатов («Урал», 19)
Артем Делькин («Торпедо» Вл., 15)
Виктор Свежов («Луч-Энергия», 12)
В общей сложности в анкетах специалистов было упомянуто 102 футболиста.
В окончательный вариант состава, который отправится в Астрахань, войдет 18 игроков.
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