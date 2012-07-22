Владивостокская команда ПСРЗ победила в Pacific Open-2012

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля, ZRPRESS. Команда ПСРЗ выиграла FIBA 3Х3 World Tour Vladivostok Masters - Pacific Open-2012 (этап первого официального Кубка мира по уличному баскетболу, проходивший 21 июля во Владивостоке) и вместе со вторым финалистом – «Европой» (Хабаровск) будет представлять нашу страну на финале мировой серии в Майами.

В составе ПСРЗ, двукратного призера чемпионатов России и фаворита Pacific Open-2012, на площадку выходили Эдуард САНДЛЕР (на наш взгляд, главный претендент на титул MVP турнира), Михаил СОРОКИН, Константин БОЖКО и Анатолий НИКИТИН.

Стоит отметить, что в полуфинале честь России также отстаивала команда «Амур», цвета которой защищали игроки «Спартака-Приморье» Александр ПАВЛОВ, Алексей ГОЛЯХОВ, Дмитрий ГОРДЕЕВ и Евгений ПОЛИЩУК. «Амур» по ходу полуфинального матча имел все шансы пройти «Европу» с бывшим игроком «Урал-Грейта» и «Триумфа» Иваном УСИКОМ, но оставшись в большинстве умудрились позволить «спартаковцам» сначала сравнять счет в основное время, а затем вырвать победу в овертайме.

Авторами еще одной сенсации стали представители экзотического города Нью-Тайбей с острова Тайвань. Четверка азиатов в четвертьфинале остановила команду из Нью-Йорка, в составе которой наличествовал самый высокий игрок FIBA 3Х3 World Tour Vladivostok Masters - Pacific Open-2012 Шагари АЛЛЕЙН по прозвищу «Небоскреб» (рост – 221 см).

В матче за третье место «Амур» уверенно переиграл Нью-Тайбэй - 21:11. За 42 секунды до финальной сирены решающий мяч забросил Евгений Полищук.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».