Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивостокская команда ПСРЗ победила в Pacific Open-2012
ВЛАДИВОСТОК, 22 июля, ZRPRESS. Команда ПСРЗ выиграла FIBA 3Х3 World Tour Vladivostok Masters - Pacific Open-2012 (этап первого официального Кубка мира по уличному баскетболу, проходивший 21 июля во Владивостоке) и вместе со вторым финалистом – «Европой» (Хабаровск) будет представлять нашу страну на финале мировой серии в Майами.
В составе ПСРЗ, двукратного призера чемпионатов России и фаворита Pacific Open-2012, на площадку выходили Эдуард САНДЛЕР (на наш взгляд, главный претендент на титул MVP турнира), Михаил СОРОКИН, Константин БОЖКО и Анатолий НИКИТИН.
Стоит отметить, что в полуфинале честь России также отстаивала команда «Амур», цвета которой защищали игроки «Спартака-Приморье» Александр ПАВЛОВ, Алексей ГОЛЯХОВ, Дмитрий ГОРДЕЕВ и Евгений ПОЛИЩУК. «Амур» по ходу полуфинального матча имел все шансы пройти «Европу» с бывшим игроком «Урал-Грейта» и «Триумфа» Иваном УСИКОМ, но оставшись в большинстве умудрились позволить «спартаковцам» сначала сравнять счет в основное время, а затем вырвать победу в овертайме.
Авторами еще одной сенсации стали представители экзотического города Нью-Тайбей с острова Тайвань. Четверка азиатов в четвертьфинале остановила команду из Нью-Йорка, в составе которой наличествовал самый высокий игрок FIBA 3Х3 World Tour Vladivostok Masters - Pacific Open-2012 Шагари АЛЛЕЙН по прозвищу «Небоскреб» (рост – 221 см).
В матче за третье место «Амур» уверенно переиграл Нью-Тайбэй - 21:11. За 42 секунды до финальной сирены решающий мяч забросил Евгений Полищук.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
Новости тематики
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
- "Спартак-Приморье" рвется к чемпионству
- "Луч-Энергия" едва не обыграл "Спартак-2"
- "Спартак-Приморье" отличился в Рязани
- "Спартак-Приморье" разгромил во Владивостоке МБА
- "Луч-Энергия" одержал третью победу подряд
- "Луч-Энергия" обыграл финалиста Кубка Казахстана
- "Спартак-Приморье" разгромил ЦСКА-2
- "Спартак-Приморье" победил ЦСКА-2
Новости раздела
- Ближайший соперник "Луча" сменил главного тренера
- Болельщиков "Луча" обещают доставить в Хабаровск на автобусе
- "Адмирал" обыграл одного из олигархов по месту его прописки
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Приморцы с 1 октября будут получат единую квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года