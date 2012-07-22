www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.62 р. 100 JPY: 61.24 р.
EUR: 78.2 р. 10 CNY: 98.77 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Знай наших!
Распечатать

Владивостокская команда ПСРЗ победила в Pacific Open-2012

22 Июля 2012, 11:29 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля, ZRPRESS. Команда ПСРЗ выиграла FIBA 3Х3 World Tour Vladivostok Masters - Pacific Open-2012 (этап первого официального Кубка мира по уличному баскетболу, проходивший 21 июля во Владивостоке) и вместе со вторым финалистом – «Европой» (Хабаровск) будет представлять нашу страну на финале мировой серии в Майами.

В составе ПСРЗ, двукратного призера чемпионатов России и фаворита Pacific Open-2012, на площадку выходили Эдуард САНДЛЕР (на наш взгляд, главный претендент на титул MVP турнира), Михаил СОРОКИН, Константин БОЖКО и Анатолий НИКИТИН.

Стоит отметить, что в полуфинале честь России также отстаивала команда «Амур», цвета которой защищали игроки «Спартака-Приморье» Александр ПАВЛОВ, Алексей ГОЛЯХОВ, Дмитрий ГОРДЕЕВ и Евгений ПОЛИЩУК. «Амур» по ходу полуфинального матча имел все шансы пройти «Европу» с бывшим игроком «Урал-Грейта» и «Триумфа» Иваном УСИКОМ, но оставшись в большинстве умудрились позволить «спартаковцам» сначала сравнять счет в основное время, а затем вырвать победу в овертайме.

Авторами еще одной сенсации стали представители экзотического города Нью-Тайбей с острова Тайвань. Четверка азиатов в четвертьфинале остановила команду из Нью-Йорка, в составе которой наличествовал самый высокий игрок FIBA 3Х3 World Tour Vladivostok Masters - Pacific Open-2012 Шагари АЛЛЕЙН по прозвищу «Небоскреб» (рост – 221 см).

В матче за третье место «Амур» уверенно переиграл Нью-Тайбэй - 21:11. За 42 секунды до финальной сирены решающий мяч забросил Евгений Полищук.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
Теги:






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru