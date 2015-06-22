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Во Владивостоке состоится грандиозное событие международного масштаба
В администрации Приморского края состоялось совещание по подготовке к проведению Кубка Дэвиса.
В нем приняли участие директора департаментов, ответственных за организацию, и представители спортивных организаций. Совещание провел вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков.
По словам директора департамента физической культуры и спорта Жана Кузнецова, план подготовки к мероприятию уже сформирован.
«На сегодняшний день у нас есть полное понимание, что требуется сделать, – план подготовки к мероприятию сформирован. На организацию матчей будет потрачено 25 миллионов рублей, большую часть этой суммы выплатят из федерального бюджета», – отметил Жан Кузнецов.
Специально для проведения Кубка на территории КСК «Фетисов Арена» построят теннисную площадку. Средства также будут направлены на организационные мероприятия, проживание спортсменов и обеспечение безопасности.
«Зрителям обеспечим доставку к «Фетисов Арене», чтобы они могли посмотреть большой теннис. Причем доставка будет осуществляться не только из Владивостока, но и других населенных пунктов края», – заявил Жан Кузнецов.
В ходе совещания стало известно, что среди испанских спортсменов, подавших заявку на получение визы в Россию, оказался один из лучших теннисистов мира – Рафаэль Надаль. Пока, правда, нет официального подтверждения его участия.
Напомним, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поддержал инициативу легендарного теннисиста Шамиля Тарпищева о проведении в Приморье матча 1-й группы второго круга Евро-африканской зоны Кубка Дэвиса.
«Уверен, что приезд ведущих теннисистов России и Испании станет ярким событием для спортсменов и болельщиков всего Дальнего Востока. Это будут важные матчи для нашей страны, и мы сделаем все, чтобы они прошли на высшем уровне», – заявил Владимир Миклушевский.
Кубок состоится с 17 по 19 июля в КСК «Фетисов Арена».
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Комментарии
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болельщик13:52, 22.06.2015#
Поддерживаю конструктивные предложения. Даже Предлагаю открыть "Фонд асфальтирования дорог и парковок возле Фитисов-арены". Первый взнос 25 000 000 руб уже есть. Спасибо фед. бюджету. Лишь бы не сперли по дороге. Ну а нам останется скинуться по 500р Х5 000= 2 500 000р и будет не стыдно и нам зимой удобно.
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Евро-Африканская зона. . . Раз от Европы мы с такой энергией открещиваемся, то впору записываться в Африканскую часть турнира)))