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ЭКСКЛЮЗИВ из Питера: "Ростелеком" будет транслировать Олимпиаду Хабаровску, а не Владивостоку
ВЛАДИВОСТОК, 22 июня, ZRPRESS. К Олимпиаде в Лондоне в РФ появятся 17 площадок, где на больших экранах будут транслироваться соревнования. Как сообщил "ЗР" президент ОАО "Ростелеком" Александр ПРОВОТОРОВ, на Дальнем Востоке такая площадка будет организована в Хабаровске, а не во Владивостоке.
22 июня в рамках в рамках Петербургского международного экономического форума "Ростелекома" подписал соглашение с оргкомитетом "Сочи 2014" в области обеспечения видеотрансляций ближайшей Олимпиады в российских городах.
"Мы хотим опробовать технологии, которые будем использовать в Сочи. Картинка будет уникальной и делаться будет конкретно для этого проекта", - сообщил на церемонии подписания соглашения Александр Провоторов.
По его словам, к Олимпиаде в Сочи система трансляций должна представлять "продукт мирового уровня".
Площадки, где будут транслироваться соревнования, появятся в Москве, Сочи и в ряде крупных городов в регионах.
Он подчеркнул, что компания намерена транслировать не телесюжеты, а уникальные материалы, интересные российским болельщикам.
Ожидается, что к Олимпиаде в Сочи в России появится более 25 площадок, на которых будет организована прямая трансляция соревнований.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог». Санкт- Петербург – Владивосток.
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