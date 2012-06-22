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ЭКСКЛЮЗИВ из Питера: "Ростелеком" будет транслировать Олимпиаду Хабаровску, а не Владивостоку

22 Июня 2012, 22:16 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня, ZRPRESS. К Олимпиаде в Лондоне в РФ появятся 17 площадок, где на больших экранах будут транслироваться соревнования. Как сообщил "ЗР" президент ОАО "Ростелеком" Александр ПРОВОТОРОВ, на Дальнем Востоке такая площадка будет организована в Хабаровске, а не во Владивостоке.

22 июня в рамках в рамках Петербургского международного экономического форума "Ростелекома" подписал соглашение с оргкомитетом "Сочи 2014" в области обеспечения видеотрансляций ближайшей Олимпиады в российских городах.

"Мы хотим опробовать технологии, которые будем использовать в Сочи. Картинка будет уникальной и делаться будет конкретно для этого проекта", - сообщил на церемонии подписания соглашения Александр Провоторов.

По его словам, к Олимпиаде в Сочи система трансляций должна представлять "продукт мирового уровня".

Площадки, где будут транслироваться соревнования, появятся в Москве, Сочи и в ряде крупных городов в регионах.

Он подчеркнул, что компания намерена транслировать не телесюжеты, а уникальные материалы, интересные российским болельщикам.

Ожидается, что к Олимпиаде в Сочи в России появится более 25 площадок, на которых будет организована прямая трансляция соревнований.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог». Санкт- Петербург – Владивосток.

Автор: Олег Клименко
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