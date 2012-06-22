«Луч-Энергия» будет возвращаться в первый дивизион с Емельяновым

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня, ZRPRESS. «Луч-Энергия», готовящийся к старту во втором дивизионе российского футбола, наконец-то получил главного тренера. Как и предполагал «Золотой Рог», команду возглавил Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, возглавлявший желто-синих с мая этого года с приставкой и. о.

Контракт с Емельяновым подписан на 2 года по схеме 1+1. Таким образом, если Константин Владиленович выведет желто-синих в первый дивизион уже в следующем году, ему будет предложено пролонгировать соглашение еще на один сезон.

Отметим, что турнир в зоне «Восток» пройдет по весьма оригинальной схеме в два этапа. На первом 12 команд сыграют в два круга по принципу «каждый с каждым» на своем и чужом поле. На втором этапе участники разделятся на две группы по 6 команд в зависимости от места в турнирной таблице. Матчи пройдут в один круг «каждый с каждым» с сохранением ранее набранных очков.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».