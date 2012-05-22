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БК «Спартак-Приморье» оказался за бортом Единой лиги ВТБ

22 Мая 2012, 01:09 | Владивосток

«Спартак-Приморье», несмотря на итоговую 7-ю строчку в чемпионате России 2011-2012, остался за бортом Единой лиги ВТБ, главного турнира будущего сезона. Формальным поводом для отказа самому восточному клубу России служит отсутствие подходящей площадки (по сведениям «ЗР», новая арена «Фетисов-Hall» не будет готова к 1 октября).

По словам президента Единой лиги ВТБ Сергея ИВАНОВА, окончательно формат и список участников лиги ВТБ-2012/13 будут утверждены на следующем заседании совета Единой лиги ВТБ. Но по большому счету ясность уже есть. В турнире сыграют 20 команд - все 18 участников минувшего розыгрыша, плюс победитель квалификации и, с большой долей вероятности, «Триумф». Пока точно не ясно, будет ли допущен подмосковный клуб в основную сетку, но, скорее всего, руководители лиги ВТБ примут именно такое решение. Если подмосковной команде все же придется проходить отбор, путевку в основной турнир получит не один, а два победителя квалификации.

«Спартак-Приморье» в список «избранных» не входит. Есть еще мизерный шанс, что нашу команду допустят в квалификацию. Но даже и в этом случае, это будет сугубо формальный подход. Будем честны, выиграть путевку приморцам вряд ли дадут. А формировать команду с прицелом на элиту и, в случае проигрыша, выступать в совсем непонятном турнире среднего уровня, это не цель.

«Подводя вкратце итоги сезона, хотел бы отметить, что игроки, которые еще в прошлом сезоне играли в низшей лиге, показали рост по ходу чемпионата. Иностранцы нас не подвели, оказались отличными ребятами, хотя в прошлом сезоне они также играли в лигах, уровень которых ниже. Команда, которая по уровню мастерства изначально считалась ниже девятой в лиге, провела достойно сезон, и главное, что ребята возмужали и показали себя в этой лиге достойно», - отметил после последнего матча с «Крыльями Советов» главный тренер «Спартака-Приморье» Борис ЛИВАНОВ.

Серия за 7-е место получилась весьма упорной. После поражения в Самаре 74:85, «Спартак-Приморье», подгоняемый болельщиками не только красиво сравнял счет 93:78, но и вырвал победу в решающем матче 66:62.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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