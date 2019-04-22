Выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show XI: Гонка под парусом

Спортивное мероприятие “на воде”, доступное всем желающим

Vladivostok Boat Show XI состоится во Владивостоке на территории яхт-клуба "Семь футов" с 17 по 19 мая. Участниками мероприятия станут компании Дальнего Востока России, Центрального, Северо-Западного и других регионов РФ, а также стран Азиатско-Тихоокеанского Региона.

По традиции в программу Vladivostok Boat Show будут включены демонстрация, тест-драйвы и продажа водомоторной техники, а также яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно - развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные события. Мероприятие станет большим праздником, куда следует приехать всей семьей. Каждый найдет себе занятие по интересам!





Виктория Кидяева, Исполнительный директор Vladivostok Boat Show: “В прошлые годы Vladivostok Boat Show запомнился гостям фестивалем водных видов спорта. По просьбам постоянных участников мы решили не отступать от традиции. В программе фестиваля этого года предполагаются любительские соревнования sup-досках и регаты. В соревнованиях может принять участие любой желающий. Опыт не обязателен! Самое главное - желание, а также спортивная форма одежды”.

Сергей Мудров, участник регаты “Гонка под парусом - 2017, 2018”: “Не за горами лето, море, а значит - пора парусных регат! Попробовать себя в роли яхтсмена, я уверен, должен каждый! Попробуете один раз, а потом придете снова и приведете за собой всех своих друзей, как это было у меня! Ведь это не просто развлечение, это еще и романтика, спорт, новые эмоции. Регата - это возможность для каждого жителя или гостя города получить море драйва, впечатлений и почувствовать себя настоящим морским волком. Находясь рядом с морем невозможно не использовать такой шанс!”





Екатерина Демина, участник регаты “Гонка под парусом - 2017”: Из всего экстремального, что я пробовала в жизни, в том числе парус - это исключительно из жажды нового и полного доверия мужчине. Если нет рядом того, кому я могу довериться с завязанными глазами, я не пойду. Так было с прорубью, с мотоциклом, с вертолетом, с яхтой.... И, скорее всего, это не финал. Кажется, регата становится моим хобби. Эмоции - незабываемые! Мечтаю принять участие в регате серии гонок Большого шлема, в Королевская регата Copa del Rey 2019!”.

Гонка под парусом открывает серию любительских регат, которые традиционно проходят в яхт-клубе в течение всего сезона. Любой желающий сможет попробовать себя в роли яхтсмена и выйти в море.

Условия участия в регате и регистрация на регату по номеру телефона: +7 (914) 968 41 49.





По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.

Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).





Vladivostok Boat Show–это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2017 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.