Бывший главный тренер отправил "Луч" в зону вылета

Новая команда Сергея Павлова воспользовалась грубыми ошибками приморцев и опустила их в зону вылета

Первенство России по футболу. 21 апреля. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена», 19 тыс. зрителей. «Ротор-Волгоград» - «Луч-Энергия» (Владивосток) - 4:2 (2:0). Голы: Аппаев (37), Султонов (43), Сысуев (49), Горбанец (83) – Мязин (70), Маляка (89).

«Ротор-Волгоград»: Заболотный, Климов, Абазов, Пискунов, Сысуев, Бурмистров (Николаев, 86), Султонов (Крутов, 75), Кузнецов, Аппаев (Вотинов, 72), Романенко, Коротаев (Горбанец, 68)

«Луч-Энергия»: Шамов, Насадюк, Тихий, Больевич, Таказов (Машнев, 61), Гелоян, Павленко (Носов, 46), Пономаренко, Макарчук (Гордиенко, 53), Фомин (Маляка, 72), Мязин.

Накануне матча «Луч» покинул главный тренер Александр ГРИГОРЯН, контракт с которым действовал до конца сезона. Новый наставник приморцев Александр АЛФЕРОВ, официально занимающий должность старшего тренера, сделал несколько перестановок в составе, выпустив в защиту приморца НАСАДЮКА, потерявшего доверие Григоряна, и в полузащиту 22-летнего МАКАРЧУКА. Место в воротах вновь занял ШАМОВ, пропустивший не самый обязательный мяч в домашнем матче со «Спартаком-2». Кроме того, впервые в весенней части первенства на поле появился быстрый НОСОВ, но уже во втором тайме, когда, по большому счету, матч уже был проигран.

Стоит только гадать, как «Луч» сыграл бы под руководством Григоряна. Но то, что он ушел перед суперважным матчем, по сути, спасло репутацию неординарного тренера. По крайней мере, он может сказать, что «был готов выиграть матч года».

Первый гол в истории «Волгоград Арены» забил Хызыр АППАЕВ. Нападающий «Луча» Андрей МЯЗИН забил четвертый мяч этой весной (три в первенстве и один в Кубке России).

Сергей ПАВЛОВ, главный тренер ФК «Ротор»:

- Сегодня у нас получилось далеко не все, но получился положительный результат. Определенная нервозность была в первые минуты, потому что ребята при такой аудитории, при такой поддержке раньше никогда не играли. Потом забили гол и раскрепостились, также мощно начали второй тайм. Пропустили две контратаки, но не стоит забывать, что сегодня нам противостояла команда, которая также борется за выживание изо всех сил. Если посмотреть весенние матчи, то мы по результатам идем в первой пятерке. И достойно играем. Несмотря на то, что у нас есть проблемы с составом, травмы. Но отдача сегодня была запредельная. Мы чувствуем и поддержку болельщиков, и руководителей города и области. После матча в раздевалку заходил губернатор, поздравил команду с победой, сказал напутственные слова на будущее. Наши взгляды на будущее команды совпадают, и это очень приятно.

- Можете дать оценку новому стадиону в Волгограде?

- Прекрасный стадион! Мне есть с чем сравнивать. Работая в тренерском штабе сборной России, я принимал участие в чемпионате мира 2002 в Японии, видел много других стадионов. Бывают большие арены, которые давят. Наш – не давит. Возможно, у нас сегодня не все получалось в игре. Но праздник для болельщиков удался.

Александр АЛФЕРОВ, старший тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Хочу поздравить хозяев с открытием такого прекрасного стадиона. Надеюсь, что каждый матч на нем будет проходить так же, как сегодняшний. И тогда он всегда будет полон. Что касается сегодняшнего матча, во время подготовки мы выделяли для себя самых опасных футболистов – Аппаева, СУЛТОНОВА, некоторых еще. К сожалению, именно с их сильными сторонами мы и не справились. Забив два гола в первом тайме, они, по сути, решили исход встречи. Мы не собирались сегодня играть от обороны, планировали контригру. Но грубые ошибки не позволили добиться положительного результата.

28 апреля «Луч» принимает во Владивостоке «Кубань», 2 мая – «Авангард» (Курск).

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФНЛ и ФК "Ротор-Волгоград"

Турнирная таблица

№ Клуб И В Н П М О 1 Енисей 34 23 5 6 61-26 (35) 74 2 Оренбург 34 23 5 6 53-24 (29) 74 3 Крылья Советов 34 23 4 7 55-20 (35) 73 4 Балтика 34 17 6 11 39-31 (8) 57 5 Тамбов 33 17 6 10 48-32 (16) 57 6 Сибирь 34 14 10 10 37-27 (10) 52 7 Динамо СПб 34 12 14 8 45-41 (4) 50 8 Шинник 33 13 9 11 41-39 (2) 48 9 Кубань 33 12 10 11 42-38 (4) 46 10 Волгарь 34 11 9 14 35-39 (-4) 42 11 Химки 34 11 7 16 29-41 (-12) 40 12 Авангард 33 9 13 11 36-39 (-3) 40 13 Спартак-2 34 10 8 16 42-58 (-16) 38 14 Ротор-Волгоград 34 9 10 15 35-40 (-5) 37 15 Тюмень 34 8 12 14 36-45 (-9) 36 16 Луч-Энергия 34 8 11 15 34-47 (-13) 35 17 Олимпиец 34 8 10 16 32-48 (-16) 34 18 Томь 34 8 10 16 30-51 (-21) 34 19 Зенит-2 34 8 7 19 37-55 (-18) 31 20 Факел 34 7 8 19 21-47 (-26) 29



