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Футбол: "Луч-Энергия" проиграл на выезде "Мордовии" 0:1

22 Апреля 2014, 07:42 | Владивосток

Это третье подряд поражение подопечных Александра Григоряна в первенстве ФНЛ

21 апреля. Саранск. Стадион "Старт". 4000 зрителей. "Мордовия" (Саранск) - "Луч-Энергия" (Владивосток) 1:0. Гол: - Александр Димидко (62).

 ФК "Мордовия": Коченков, Шитов, Хубутия, Димидко, Божович, Пазин (Ваганов, 85), Бобер, А. Иванов (к), Руст. Мухаметшин, Луценко (Терентьев, 68), Самодин (Маркин, 46). Главный тренер - Юрий Максимов.

"Луч-Энергия": Штанько, Пономарев, Соловей (Савин, 80), Семочко, Романович (к), Кацаев, Пономаренко, Мавлетдинов (Кудряшов, 65), Романенко (Гаврюк, 74), Клопков, Асильдаров (Бураев, 65). 

Предупреждения: Димидко, 8, Божович, 87 - Пономаренко, 68.

Судьи: Арсланбеков (Москва), Голубев (Санкт-Петербург), Глот (Ярославль).

Главный тренер ФК "Луч-Энергия" Александр ГРИГОРЯН:

- Абсолютно ничейный матч. Нам забили в точно такой же ситуации, в какой мы не забили несколькими минутами ранее. Мы, естественно, были осведомлены, что соперник не силен в комбинационном футболе. Важно было просто нейтрализовать сильные стороны "Мордовии". Что мы и сделали. Не позволили особо развернуться в центре ПАЗИНУ и БОБРУ и наглухо закрыли фланги. Ну и что же?! Все знают, что Саранск – это прежде всего "стандарты". Увы, в итоге после "стандарта" нам и влетел этот гол.

25 апреля "Луч-Энергия" принимает во Владивостоке "Петротрест".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ФК "Мордовия".

Автор: Олег Клименко
Теги: луч-энергия  ФНЛ  футбол  григорян 



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