ХОККЕЙ: Владивосток получит свою команду КХЛ

Полку топ-клубов Приморья прибывает - к футбольному "Лучу-Энергия", баскетбольному "Спартаку-Приморье" и спидвейному "Востоку" добавляется хоккейный клуб и сразу стартует в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

"Клуб из Владивостока на 99,99 процента вступит в КХЛ уже со следующего сезона. Есть финансирование, президент, генеральный менеджер. В следующую субботу во Владивостоке официально объявим об этом на специальной пресс-конференции", - сообщил в интервью "Спарт-Экспрессу" президент КХЛ Александр МЕДВЕДЕВ.

Скорее всего, вместо четырех дивизионов в КХЛ станет три - "Запад", "Центр", "Сибирь - Дальний Восток". По девять команд в каждом. В дивизионе "Сибирь - Дальний Восток" сойдутся Владивосток и хабаровский "Амур". То еще дерби! Я

По словам куратора хоккейного проекта во Владивостоке Вячеслава ФЕТИСОВА, главным тренером создающейся команды будет иностранец.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.