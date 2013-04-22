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ХОККЕЙ: Владивосток получит свою команду КХЛ

22 Апреля 2013, 09:01 | Владивосток

Полку топ-клубов Приморья прибывает - к футбольному "Лучу-Энергия", баскетбольному "Спартаку-Приморье" и спидвейному "Востоку" добавляется хоккейный клуб и сразу стартует в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

"Клуб из Владивостока на 99,99 процента вступит в КХЛ уже со следующего сезона. Есть финансирование, президент, генеральный менеджер. В следующую субботу во Владивостоке официально объявим об этом на специальной пресс-конференции", - сообщил в интервью "Спарт-Экспрессу" президент КХЛ Александр МЕДВЕДЕВ.

Скорее всего, вместо четырех дивизионов в КХЛ станет три - "Запад", "Центр", "Сибирь - Дальний Восток". По девять команд в каждом. В дивизионе "Сибирь - Дальний Восток" сойдутся Владивосток и хабаровский "Амур". То еще дерби! Я

По словам куратора хоккейного проекта во Владивостоке Вячеслава ФЕТИСОВА, главным тренером создающейся команды будет иностранец.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: хоккей  фетисов 



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Комментарии

  • ПопаКарло11:32, 22.04.2013#

    Наши дебильные спортсмены, а именно футболисты Луча пускай за одну зп играют в мяч и шайбу . . . Нах нам тут хоккей еще. . Денег деть некуда?

  • ПопаКарло11:36, 22.04.2013#

    Забыл написать, потому что играть не умеют, бухают и курят

  • хм...11:46, 22.04.2013#

    Задрал уже этот американист! Своими и тренерами уже обнищали?! Вообще на его месте - на фоне великолепного фильма "Легенда №17" - ему бы следовало выступить с инициативой назвать т. наз. "фетисов-холл" (с какой стати вообще фетисов?! он что - спонсор или тренер владивостокский?) именем Валерия Харламова - и без "холл-л-л": Спортивный Центр имени Валерия Харламова!

  • (.)(.)15:03, 22.04.2013#

    +100000000000000

  • Псевдоним01:59, 24.04.2013#

    ДАЁШЬ ХАРЛАМОВА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Псевдоним12:19, 22.04.2013#

    Нахрена!!! Деньги девать некуда?????

  • Замполит13:36, 22.04.2013#

    Предлагаю название команды: "Лед-Энергия". Как говорится, в стиле. . .

  • Володя14:54, 22.04.2013#

    Хоккей у нас не очень то в почёте. Может быть найдутсяболельщики

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