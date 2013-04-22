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БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" во Владивостоке уступил "Химкам"
"Спартак-Приморье" 21 апреля на равных провел матч с подмосковными "Химками", едва не вышедшими в плей-офф Евролиги, и едва не вырвал победу, уступая по ходу матча 17 очков.
На большой перерыв команды уходили с разницей "+17" в пользу гостей, однако по уже сложившейся традиции в третьей четверти приморцы дали настоящий бой именитому сопернику и вышли вперед 58:55 к решающей четверти. Увы, на финише игры хозяевам банально не хватило сил. Итоговый счет на табло 68:74.
После этой победы "Химки" досрочно гарантировали себе итоговое второе место в таблице ПБЛ и имеют весомые шансы на итоговые серебряные медали чемпионата России, которое может сохранить им место в сильнейшем клубном турнире Старого Света. Если сами "Химки" останутся "на плаву", ибо в последнее время муссируются слухи о возможном объединении со второй подмосковной командой – "Триумфом".
Ну а вчемпионом ПБЛ досрочно стал ЦСКА, обыгравший в Самаре "Красные Крылья" 68:66.
"Спартак-Приморье" продолжит затяжную домашнюю серию матчем с "Нижним Новгородом", который состоится 26 апреля. Начало - в 18:45. В настоящее время в активе красно-белых 6 побед, еще у четырех команд, включая "Нижний Новгород" – по 7.
Гундарс ВЕТРА, главный тренер БК "Спартак-Приморье":
- Я хочу поздравить "Химки" с победой, которая им не так легко досталась. И надо констатировать, что мы проиграли очень классной команде. Вы видели, что в начале игры мы не успевали за ними, когда они хорошо попадали, но потом, когда мы подстроились и начали успевать, мне кажется, что сломали их. Мы вели "+5", и у нас была возможность зацепиться за эту игру, но быстро растеряли это преимущество и в конце, когда надо было эту победу брать, мы сами не поверили в то, что можем это сделать. "Химки" начали защищаться более жестко и агрессивно, а в свою очередь у нас в нападении не срабатывали заслоны. Мы совершили ошибки и сыграли так, как не хотели сыграть, старались найти решения более умные, когда этого не требовалось. Надо было сыграть попроще. Обидно за такой проигрыш, но нам за него не стыдно. Мы бились и проиграли команде, которая не нуждается в представлении
Римас КУРТИНАЙТИС, главный тренер БК "Химки":
- Хочу отметить очень хорошую игру "Спартака-Приморье" и тот характер, который они показывают в этом сезоне. Можно вспомнить их игру со "Спартаком" в Санкт-Петербурге, игру с "Енисеем" в Кубке России, в которых, проигрывая в четвертой четверти, они в итоге выигрывали. Сегодня получилось, что мы повели очков 19 и, казалось, что все будет просто, но опять "Спартак" собрался, проявил характер, волю к победе, и мы имели очень серьезные проблемы. Про наших ребят я хочу сказать, что нам было сложно. Мы прилетели утром, поспали и приехали на игру, не подготовившись как обычно. И все команды, которые приезжают во Владивосток, имеют те же самые проблемы. Но отдам должно свои игрокам, если мы в первой четверти неплохо попадали, то в четвертой - неплохо защищались. Последние 5 минут мы защищались жестко, как в Евролиге. И хочу отметить хорошую работу судей, они это поняли. На паркете был чисто мужской баскетбол. Конечно, я рад, что мы выиграли, и одновременно жалко, что "Спартак-Приморье" проиграл.
Олег КЛИМЕНКО.
Фото www.spartakbasket.ru
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Так если Химки гарантировали себе второе место, то и серебряные медали у них точно в кармане.