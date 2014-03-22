Баскетбол: "Спартак-Приморье" победил во Владивостоке "Рязань"

Команда из Приморского края продемонстрировала на родном паркете командную игру в лучшем смысле этого слова, уверенно обыграв одного из лидеров Суперлиги даже в отсутствие двух игроков основы.

Суперлига. 21 марта. Владивосток, с/к "Олимпиец". "Спартак-Приморье" (Приморский край) - "Рязань" (Рязань) 64:54 (13:17, 18:3, 18:11, 15:23).

"Спартак-Приморье": Сыроватко - 13 (4 подбора, 1 передача, 1 перехват), Громыко - 11 (6 подборов, 1 передача), Исаков - 9 (2 подбора, 1 передача, 3 перехвата), Фейбер - 7 (7 подборов, 1 перехват), Соловьев - 6 (5 подборов), Голяхов - 6 (4 подбора, 2 передачи, 1 перехват), Фомин - 5 (2 подбора, 1 передача, 1 перехват, 1 блокшот), Узинский - 5 (5 подборов, 1 перехват), Зверков - 2 (5 подборов, 1 перехват).

На игру против команды, возглавляемой бывшим игроком спартаковцев Денисом ТИМАКОВЫМ, подопечные Рассела БЕРГМАНА вышли без травмированных Петра САМОЙЛЕНКО и Никиты МОРГУНОВА. У последнего травма плеча спровоцировала повреждение ноги, так что возвращение опытнейшего игрока откладывается на неопределенный срок.

Но даже в отсутствие двух ключевых игроков спартаковцы вдевятером преподали настоящий игрок командной игры. Да так, что во второй четверти рязанцы сумели набрать всего три очка в одной атаке. Рассел Бергман, как мог, поддерживал ротацию игроков на протяжении всего матча. При этом наравне с основой пахали воспитанники интерната Дмитрий УЗИНСКИЙ и Андрей ЗВЕРКОВ, которого Бергман специально отметил после матча. Традиционно азарта добавил выход Алексея ГОЛЯХОВА, пропустившего три матча из-за дисквалификации.В первой половине матча неплохо отработал Даниил СОЛОВЬЕВ. Артем ИСАКОВ, наконец-то, показал давно ожидаемую от него игру.

Денис Тимаков на послематчевой пресс-конференции отметил, что не узнал команду. "Не забивали даже из тех позиций, где были обязаны. Полностью проиграли щит. Такого с профессионалами быть не должно. Будем разбираться, как это произошло. Ни перелет, ни разница во времени не могут служить оправданием", - отметил главный тренер "Рязани".

"Спартаку-Приморье" в регулярном первенстве осталось провести две встречи. 24 марта наша команда на своей площадке будет принимать саранскую "Рускон-Мордовия" во главе с бывшим наставником красно-белых Борисом ЛИВАНОВЫМ (начало матча в 19:00), а 2 апреля приморцам предстоит выезд в Верхнюю Пышму на перенесенную игру с "Уралом".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото БК "Спартак-Приморье"