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"Адмирал" всухую проиграл "Динамо"

22 Января 2018, 07:37 | Владивосток

Команда из Владивостока потерпела второе поражение подряд

Хоккей. Регулярное первенство КХЛ. 20 января. Москва. ВТБ Ледовый дворец. 8,237 тыс. зрителей. «Динамо» (Москва) – «Адмирал" (Владивосток» – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

"Динамо" (10): Еременко; Волков – Никулин (2), Карсумс – Терещенко – Варнаков; Корягин – Хиетанен (2), Петунин (2) – Игнатушкин – Тарасов; Вишневский – Рылов, Брюквин – Игумнов – Алексеев; Зайцев, Марковин – Ефремов (2) – Комаров (2), Сопин.

"Адмирал" (12+2 к.ш.): Серебряков (Бобков, 25:29); Мищенко (4) – Земченок, Казаков – Яковлев (2) – Бутузов; Глазков – Мнацян, Воронин (4) – Вихарев – Алексеев; Волченков – Ващенко, Фищенко – Махановский – Перескоков; Кицын (2) – Иванов – Гичибеков.

Броски: 26 (9+12+5) – 20 (10+6+4)

Голы:

1:0 Хиетанен (Тарасов, Алексеев, 19:35)

2:0 Рылов (Марковин, Ефремов, 23:24)

3:0 Брюквин (Игнатушкин, 25:29-бол)

4:0 Марковин (Корягин, Тарасов, 47:57) 

Олег ЛЕОНТЬЕВ, и.о. главного тренера ХК «Адмирал»:

- Счет не отражает хода матча, 0:4 – это абсолютно не по игре. По блокированным броскам, по силовым единоборствам, по голевым моментам «Адмирал» не проиграл сопернику, может быть, где-то даже выиграли, но в хоккее все решают голы. Хорошо начали первый период, но пропустили гол «в раздевалку». Во втором периоде у «Динамо» было очень много большинства, и они сумели его реализовать. В принципе, исход матча уже был решен. Ребята — молодцы, сражались до самого конца и не развалились. Готовимся к следующей игре.

Никого не нужно мотивировать на конец чемпионата, потому что за этим сезоном идет следующий. Игрокам нужно заключать контракты, поэтому необходимо проявлять себя, выходить на лёд и сражаться, чтобы все это видели. С другой стороны, всегда нужно умирать на льду. Не умрешь на льду – умрешь в раздевалке.

Владимир ВОРОБЬЕВ, главный тренер ХК «Динамо»:

- Сильно переживал за этот матч после поражения от «Спартака». Ребята были в плохом настроении, и я благодарен им за настрой на сегодняшний матч. Соглашусь с коллегой, что забили очень важные голы. Отлично сработали большинство и наш вратарь Александр ЕРЕМЕНКО, он много выручал команду. Теперь готовимся к очень серьезной игре со СКА. Еременко – лучший игрок сезона по версии болельщиков? Абсолютно с этим согласен, на протяжении всего сезона он показывал стабильную игру, поэтому это заслуженная награда.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Динамо»

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Теги: "Адмирал"  хоккей 



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