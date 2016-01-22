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"Адмирал" возвращается домой с победой над обладателем Кубка Гагарина

22 Января 2016, 08:37 | Владивосток

Победу «морякам» принес Джонатон Блум, реализовавший решающий буллит

Санкт-Петербург. 21 января. Ледовый дворец, 11 170 зрителей. СКА (Санкт-Петербург) – «Адмирал» (Владивосток) – 3:4 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 0:1)

0:1 – Саюстов (Альшевский, Воронин) – 18:25.
0:2 – Горшков – 19:09.
1:2 – Чудинов (Бучневич) – 21:50 (5x4).
1:3 – Подшендялов – 35:46.
2:3 – Дадонов (Гусев, Шипачев) – 40:28 (5x4).
3:3 – Чудинов (Шипачев) – 55:05.
3:4 – Блум – 65:00 ( ПБ).

Броски: 36 (11-13-11-1) – 27 (14-10-2-1).

Вбрасывания: 35 (14-10-9-2) – 29 (11-11-6-1).

Штраф: 6 (2-2-2-0) – 22 (4-16-2-0).

Ворота «Адмирала» вновь защищал Игорь БОБКОВ, в наступившем году вытеснивший с последнего рубежа Ивана НАЛИМОВА, сообщает газета "Золотой Рог".

Главный тренер ХК СКА Сергей ЗУБОВ:

- Мы довольны одним очком. Провалили начало матча. Во втором периоде немножко добавили, а в третьем уже вытаскивали все силы. Здесь нужно сказать ребятам спасибо, что сравняли счет. Был момент, когда могли и в начале овертайма в большинстве забивать. В целом неплохая игра, но, опять же, мы должны быть готовы играть с самого начала матча.

- С чем связан этот провал начала матча? Это связано с психологией или же «Адмирал» чем-то удивил?

- Может быть, это где-то в психологии и есть - недонастрой на игру. То, что мы не были готовы с первого отрезка - очевидно.

- Можно ли сказать, что такое поражение сплотит команду?

- У СКА случился какой-то комплекс дальневосточных команд, до этого был «Амур», сейчас «Адмирал».

- Мы забрали очки на Дальнем Востоке. Видимо, так складываются игры, что приходится теперь отдавать.

Главный тренер ХК «Адмирал» Александр АНДРИЕВСКИЙ:

- Во-первых, хотел бы поблагодарить команду за проявленный характер. Нам сегодня было тяжело. Это связано с тем, что у нас есть проблемы с составом, есть травмированные игроки, и это последняя игра выездной серии. Да и сама серия неудачно складывалась - не было побед. Поэтому мы довольны тем, что сегодня выиграли, и тем, как провели эту игру. Немного не хватило нас в физическом плане в концовочке, но это все объяснимо. Хорошо, что сейчас у нас есть время отдохнуть - следующая игра только 29 числа, у нас будет домашняя серия, нам надо брать очки.

- Прокомментируйте эпизод с Маминым.

- Максима захлестнули эмоции. Перчатки не надо было сбрасывать, сначала надо было предложить подраться, там уже было бы видно по глазам. Сначала соперник соглашается, а потом уже сбрасываются краги. А вот сбрасывать и бить, когда человек не готов - не по-мужски.

«Амур» в Москве проиграл «Спартаку» 1:2.

На данный момент «Адмирал» поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы «Востока», имея 88 очков в активе. У «Амура» 65 очков и 11-е место.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ХК «СКА».

 

Автор: Олег Клименко
Теги: хоккей  александр андриевский  "Адмирал" 



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