Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ФУТБОЛ: Обещанных денег "Лучу-Энергия" должно хватить и на первый дивизион
ФК "Луч-Энергия" (Владивосток) договорился с энергетиками о продолжении спонсорского контракта на 2013 год. Вместе с субсидиями из краевого бюджета запланированных средств должно хватить на погашение долгов перед игроками, третий круг первенства России во втором дивизионе и, в случае повышения в классе, на первый круг в первом дивизионе.
По словам исполнительного директора ФК "Луч-Энергия" Анатолия БЕЗНЯКА, конкретно задачу на третий круг на встрече с командой в апреле поставит губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, что свидетельствует об интересе властей региона к футболу.
Отметим, что после 9-летнего перерыва в "Луч-Энергия" вернулся Анатолий АГРОФЕНИН. Правда, не в качестве игрока, а в качестве тренера ЦПЮФ. Один из самых популярных приморских футболистов начала 2000-х годов будет тренироватьвместе с Константином МАЛКО тренировать молодежную команду "Луча-Энергия", сообщает официальный сайт желто-синих. И не только тренировать, но и играть за нее в чемпионатах Приморского края и Дальнего Востока.
Анатолий Агрофенин является воспитанником приморского футбола. В составе "Луча" выступал с 1998 по 2004 годы. В 2005 году перешел в иркутскую "Звезду", затем играл за "Читу", "Амур", "Мостовик-Приморье", "Радиан-Байкал" и "Сахалин". Всего в первой и второй лиге провел более 260 матчей и забил в них 32 мяча. Дважды выигрывал Первенство зоны "Восток": в 2003 году в составе "Луча" и в 2008 году в составе "Читы". Футбольную карьеру завершил летом 2012 года.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
- "Спартак-Приморье" рвется к чемпионству
- "Луч-Энергия" едва не обыграл "Спартак-2"
- "Спартак-Приморье" отличился в Рязани
- "Спартак-Приморье" разгромил во Владивостоке МБА
- "Луч-Энергия" одержал третью победу подряд
- "Луч-Энергия" обыграл финалиста Кубка Казахстана
- "Спартак-Приморье" разгромил ЦСКА-2
- "Спартак-Приморье" победил ЦСКА-2
- "Спартак-Приморье" победил действующего чемпиона
Новости раздела
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- Ким планирует выступать за "Луч"
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
- "Приморочка" вновь стала серебряной
- "Спартак-Приморье" рвется к чемпионству
- "Луч-Энергия" оказался на краю пропасти
- На центральной площади Владивостока стоят шесть килограммов чистого золота
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин