www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Знай наших!
Распечатать

ФУТБОЛ: Обещанных денег "Лучу-Энергия" должно хватить и на первый дивизион

22 Января 2013, 17:41 | Владивосток

ФК "Луч-Энергия" (Владивосток) договорился с энергетиками о продолжении спонсорского контракта на 2013 год. Вместе с субсидиями из краевого бюджета запланированных средств должно хватить на погашение долгов перед игроками, третий круг первенства России во втором дивизионе и, в случае повышения в классе, на первый круг в первом дивизионе.

По словам исполнительного директора ФК "Луч-Энергия" Анатолия БЕЗНЯКА, конкретно задачу на третий круг на встрече с командой в апреле поставит губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, что свидетельствует об интересе властей региона к футболу.

Отметим, что после 9-летнего перерыва в "Луч-Энергия" вернулся Анатолий АГРОФЕНИН. Правда, не в качестве игрока, а в качестве тренера ЦПЮФ. Один из самых популярных приморских футболистов начала 2000-х годов будет тренироватьвместе с Константином МАЛКО тренировать молодежную команду "Луча-Энергия", сообщает официальный сайт желто-синих. И не только тренировать, но и играть за нее в чемпионатах Приморского края и Дальнего Востока.  

Анатолий Агрофенин является воспитанником приморского футбола. В составе "Луча" выступал с 1998 по 2004 годы. В 2005 году перешел в иркутскую "Звезду", затем играл за "Читу", "Амур", "Мостовик-Приморье", "Радиан-Байкал" и "Сахалин". Всего в первой и второй лиге провел более 260 матчей и забил в них 32 мяча. Дважды выигрывал Первенство зоны "Восток": в 2003 году в составе "Луча" и в 2008 году в составе "Читы". Футбольную карьеру завершил летом 2012 года.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: футбол  миклушевский  луч-энергия 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru