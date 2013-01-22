ФУТБОЛ: Обещанных денег "Лучу-Энергия" должно хватить и на первый дивизион

ФК "Луч-Энергия" (Владивосток) договорился с энергетиками о продолжении спонсорского контракта на 2013 год. Вместе с субсидиями из краевого бюджета запланированных средств должно хватить на погашение долгов перед игроками, третий круг первенства России во втором дивизионе и, в случае повышения в классе, на первый круг в первом дивизионе.

По словам исполнительного директора ФК "Луч-Энергия" Анатолия БЕЗНЯКА, конкретно задачу на третий круг на встрече с командой в апреле поставит губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, что свидетельствует об интересе властей региона к футболу.

Отметим, что после 9-летнего перерыва в "Луч-Энергия" вернулся Анатолий АГРОФЕНИН. Правда, не в качестве игрока, а в качестве тренера ЦПЮФ. Один из самых популярных приморских футболистов начала 2000-х годов будет тренироватьвместе с Константином МАЛКО тренировать молодежную команду "Луча-Энергия", сообщает официальный сайт желто-синих. И не только тренировать, но и играть за нее в чемпионатах Приморского края и Дальнего Востока.

Анатолий Агрофенин является воспитанником приморского футбола. В составе "Луча" выступал с 1998 по 2004 годы. В 2005 году перешел в иркутскую "Звезду", затем играл за "Читу", "Амур", "Мостовик-Приморье", "Радиан-Байкал" и "Сахалин". Всего в первой и второй лиге провел более 260 матчей и забил в них 32 мяча. Дважды выигрывал Первенство зоны "Восток": в 2003 году в составе "Луча" и в 2008 году в составе "Читы". Футбольную карьеру завершил летом 2012 года.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.