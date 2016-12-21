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Владивостокский морской торговый порт и "Адмирал" скрестили клюшки

21 Декабря 2016, 19:01 | Владивосток

ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в контролируемую группой «Сумма» Транспортную группу FESCO) и хоккейный клуб «Адмирал» положили начало доброй традиции: на прошлой неделе на льду «Фетисов Арены» состоялся первый товарищеский матч между сборными ВМТП и «Адмирала». В сборную порта вошли партнеры и клиенты порта, честь хоккейного клуба отстаивали менеджеры и тренеры хоккейного клуба, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В составе сборной команды ВМТП играли представили транспортных компаний «ВэдТрансСервис», «Совмортранс», «FMG групп», «ТФЛ», «ВЛ-Лоджистик», «Транзит», «Экспедитор», «Паллада Мит», «Тис-Лоджистик» и «ПЕТРА ДВ».

Торжественное вбрасывание шайбы провел коммерческий директор ПАО «ВМТП» Владислав КИМ. Товарищеский матч завершился со счетом 6:4 в пользу сборной «Адмирала».


 

 

 

 

«Мы рады, что наши друзья из хоккейного клуба «Адмирал» поддержали необычную идею и согласились на игру. Матч получился интересным, насыщенным и подарил гостям и участникам массу положительных эмоций за несколько недель до наступления Нового года. В следующем году мы планируем проводить подобные мероприятия на регулярной основе», – отметил Владислав Ким.

Фото РИА "Примамедиа".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: вмтп  владивосток  группа "сумма"  адмирал  спорт  морские порты  fesco 



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