БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" возглавил Эдуард Сандлер

Баскетбольный клуб "Спартак-Приморье" под Новый год разом лишился президента и вице-президента - правлением клуба принято решение об упразднении должностей.

Теперь уже бывший президент Сергей НАСОНОВ остается членом попечительского совета, а вице-президент Эдуард САНДЛЕР стал генеральным менеджером клуба. Пост председателя попечительского совета "Спартака-Приморье" по прежнему занимает вице-губернатор Приморского края Владимир БАЛАН.

Слухи о возможной отставке Сергея Насонова (а в данном случае речь идет именно о ней) ходили давно, но стали явью именно под Новый год. Ставшему у руля клуба Эдуарду Сандлеру предстоитмного работы, в первую очередь в поиске мощного спонсора, иначе все надежды "Спартака-Приморье" сохранить прописку в элите российского баскетбола пойдут прахом. В активе Эдуарда Михайловича есть главное - талант менеджера и умение выстраивать отношения с власть предержащими.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".

Фото www.spartakbasket.ru/