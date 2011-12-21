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Владивостокский стадион «Авангард» приглашает встать на коньки
На стадионе «Авангард» открывается главный каток города. Он будет радовать и детей, и взрослых отличным ледовым покрытием ежедневно с 10 до 22 часов кроме понедельника - в этот день работа катка будет начинаться в 16:00 часов.
«У нас самый крепкий и ровный лед, который регулярно чистят и полируют, - отметил директор стадиона Константин ЦЫБУЛИН. - Недавно по решению мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА на стадионе появился трактор со щеткой, и теперь нет проблем с уборкой снега».
При покупке билетов по-прежнему будет действовать система скидок. Так, например, дети до 10 лет, многодетные матери, участники локальных войн, а также инвалиды и пенсионеры при наличии удостоверения могут посещать каток бесплатно. Школьники и студенты смогут воспользоваться услугами катка за 70 рублей, для остальных вход на лед на весь день составит 130 рублей.При договоренности с руководством дети из домов-интернатов могут пользоваться услугами катка и проката коньков бесплатно.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».
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