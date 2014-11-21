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Хоккей: "Адмирал" обыграл во Владивостоке хабаровский "Амур"

21 Ноября 2014, 23:07 | Владивосток

Новый главный тренер "моряков" начал с победы

21 ноября. Владивосток. "Фетисов Арена", 5,4 тыс. зрителей. "Адмирал" (Владивосток) - "Амур" (Хабаровск) 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)

1:0 – Сигарев (Осипов, Макаров) – 02:19.
2:0 – Бергфорс (Гюнге) – 11:18.
3:0 – Лисин (Шютц, Хешка) – 16:55 (5x4).
3:1 – Тайми – 24:09.
3:2 – Лугин (Фисенко, Логинов) – 50:27.

Вратари: Проскуряков – Мурыгин.

Броски: 34 (14-10-10) – 27 (9-10-8).

Вбрасывания: 21 (6-7-8) – 30 (11-11-8).

Штраф: 4 (0-2-2) – 4 (4-0-0).

"Адмирал" под руководством нового главного тренера Сергея ШЕПЕЛЕВА начал за здравие, а закончил с подсаженными батарейками. Тем не менее, трех шайб в первом периоде хватило, чтобы сравнять счет в 8-матчевом противостоянии Владивостока и Хабаровска. 24 ноября команды встретятся уже третий раз, только уже в Хабаровске.

Отметим, что бывший главный тренер "Адмирала" Душан ГРЕГОР отказался от должности старшего тренера, предложенной ему в клубе. А вот остальной тренерский штаб остался в прежнем составе - Андрей МАТЫЦЫН, Александр СЕЛИВАНОВ и Константин ВОЛКОВ.

Юкка РАУТАКОРПИ, главный тренер ХК "Амур":

– Первый период получился очень эффективным для хозяев – они реализовали свои моменты. Наша команда оказалась не совсем готова к специфике игры на канадской площадке, к ее размерам. Нам было не совсем удобно работать на ней. Во втором и третьем периодах команда отработала нормально, реализуя те моменты, что создавала. Но, опять же, эффективная игра хозяев в первом периоде определила исход встречи.

Сергей Шепелев, главный тренер ХК "Адмирал":

– Молодцы ребята. После трех поражений игра получилась тяжелой психологически. Первый период отыграли здорово, потом похуже. Но это не страшно, физические кондиции подтянем. Благодарен ребятам за этот матч. Что можно изменить за один день? Провели собрание, поговорили с ребятами. Внесли небольшие тактические коррективы.

– Как вы оцените игру троек нападения?

– В первом периоде получилось все – движение, передачи. Потом появилась усталость – от этого пошли ошибки. Но, как я уже говорил, физика - дело наживное, это мы подтянем.

Вам успели объяснить до игры важность дальневосточного дерби?

– Да, мне сразу об этом сказали. На собрании сделали упор на значимости матча для болельщиков. Эта победа - для них.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.

Автор: Олег Клименко
Теги: хоккей  "Адмирал" 



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