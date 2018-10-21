"Луч" остается непобедимым уже месяц

На этот раз команда из Владивостока не уступила в Ярославле

Футбол. «Олимп-ФНЛ». 20 октября. Ярославль. Стадион «Шинник», 2,3 тыс. зрителей. «Шинник» (Ярославль) - «Луч» (Владивосток) 0:0

«Шинник»: Яшин, Иванов, Самошников, Магадиев, Цховребов, Самойлов (Деобальд, 85), Камилов (Алейников, 64), Нарылков (Кожемякин, 90+), Гелоян, Самодин (Герасимов, 90), Булия.

«Луч»: Котляров, Марущак, Больевич, Суслов, Царикаев, Пономаренко, Павленко, (Калугин, 56, Визнович, 75), Носов, Замалиев, Гордиенко (Голышев, 46), Хлебородов (Часовских, 46).

Предупреждения: Магадиев (55), Алейников (90+) – Суслов (69), Голышев (90+)

Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тренер ФК «Шинник»:

- Сегодня у нас не получилось переиграть команду, которая умеет обороняться. Эта команда хорошо играет на выезде. Она проиграла только одну игру. Нам же не удалось забить. У нас был момент во втором тайме. Но есть и положительный момент, что сыграли «на ноль». В плане обороны мы сыграли достаточно качественно. А вот в атаке не получилось многое.

Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:

- Очень сложный матч получился. Может быть, сказался длительный перелет. Было тяжело. В первом тайме мы не вошли в игру. Во втором тайме после замен игра выровнялась. Но нам повезло, что не пропустили, хотя имели два своих момента. Могли увезти три очка отсюда.

- Почему заменили ХЛЕБОРОДОВА?

- Он не вошел в игру. Если с «Авангардом» у него все получилось, то сегодня не его день.

«СКА-Хабаровск» победил в Санкт-Петербурге «Зенит-2» - 0:1. После этого тура «Луч» опустился на 14-ю строчку в турнирной таблице с 20 набранными очками, в активе «СКА-Хабаровск» - 21 очко и 13-е место.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сайта ФК «Шинник»