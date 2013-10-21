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ХОККЕЙ: "Адмирал" во Владивостоке уступил "Барысу" 1:3
Канадский защитник приморского клуба Майк КОММОДОР все никак не оформит документы.
Четвертую подряд победу клубу из Астаны принес дубль капитана "Барыса" Дмитрия УППЕРА (7-я и 49-я минуты). У "Адмирала" отличился Игорь БОРТНИКОВ (24-я минута).
Наша команда по традиции завалила первый период, казалось, воспрянула во втором и не смогла организовать финальный штурм.
На послематчевой пресс-конференции тренер "Адмирала" Ханну ЙОРТИККА заявил, что недоволен игрой легионеров в последних матчах. "Видимо, настало время обменов", - с досадой констатировал финский наставник приморцев.
На вопрос корр. ZRPRESS.RU, когда выйдет на площадку канадский новичок Майк Коммодор, Ханну ответил, что этого не знает никто. "У него проблемы с документами. Майк во Владивостоке уже три недели, но оформить его все не удается. Завтра (22 октября) он улетает в Хельсинки, будет решать вопросы с визой. Таким образом, в матче с "Авангардом его точно не будет. Как и в первом выездном матче", - ответил Йортикка.
Фетисов-Арена, 21 октября. 5,5 тыс. зрителей.
Вратари: ЛУНДСТРЕМ – АХОНЕН.
Статистика матча:
Штраф: 6:0. Броски: 34-24. Вбрасывания: 39-34.
В Хабаровске "Амур" уступил "Авангарду" 2:5.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.
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То ли ещё будет. . . )))))