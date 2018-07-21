"Спартак-Приморье" не взяли в элиту

ЦСКА и иностранцы не хотят летать во Владивосток

Совет Единой Лиги ВТБ на заседании в Москве утвердил формат и состав участников чемпионата-2018/19. Увы, но в очередной раз сыграл пресловутый дальневосточный фактор – лига, спонсируемая российским банком, отказала заявке баскетбольного клуба «Спартак-Приморье», действующего чемпиона российской Суперлиги. Зато дала «добро» на переход польскому клубу «Зелена Гура».

«Они («Спартак-Приморье» - Прим. авт.) обещали нам, что у них есть деньги, а играть клуб готов на хоккейной арене во Владивостоке. Выбор стратегически правильный, но этот стадион никогда не принимал баскетбольных матчей и на нем нет необходимого оборудования. А самое главное, нет письменных гарантий бюджета. Поэтому большинством голосов заявка дальневосточного клуба была отвергнута», - прокомментировал почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей ИВАНОВ.

В сезоне-2017/18 в Единой лиге ВТБ играли 13 клубов из пяти стран.

Ранее приморцы не выступали в Единой лиге ВТБ. Последний раз в элитном дивизионе чемпионата России команда из Владивостока отметилась в сезоне-2012/13, заняв в итоге девятое место в чемпионате ПБЛ.

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) утвердил регламент чемпионата и Кубка России, и составы участников соревнований РФБ на сезон-2018/19.

Состав Суперлиги 1 выглядит следующим образом: 1. «Спартак-Приморье» (Приморский край). 2. «Самара» (Самара). 3. ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда). 4. «Новосибирск» (Новосибирск). 5. «Урал» (Екатеринбург). 6. ЦСКА-2 (Москва). 7. МБА (Москва). 8. «Химки-Подмосковье» (Московская область). 9. «Купол-Родники» (Ижевск). 10. «Спартак» (Санкт-Петербург). 11. «Зенит»-фарм (Санкт-Петербург). 12. «Буревестник» (Ярославская область). 13. «Уралмаш» (Екатеринбург). 14. «Восток-65» (Южно-Сахалинск).

Решение о допуске еще двух клубов - «Университет-Югра» (Сургут) и «Иркут» (Иркутск) – будет принято в случае погашения ими задолженностей.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото БК "Спартак-Приморье"