"Адмирал" усилился игроком сборной Казахстана

Нападающий Вадим Краснослободцев провел более четырехсот матчей в КХЛ

ХК «Адмирал» заключил однолетний контракт с 32-летним нападающим сборной Казахстана Вадим КРАСНОСЛОБОДЦЕВЫМ. На чемпионате мира в Москве и Петербурге новичок «моряков» провел 7 встреч за сборную Казахстана.

Как сообщает официальный сайт «Адмирала», в активе Краснослободцева более четырехсот матчей в КХЛ, четыре титула чемпиона мира в первом дивизионе, золото Азиатских зимних игр-2011. В прошлом сезоне новичок приморской команды провел за «Барыс» 54 матча и набрал 20 (9+11) очков.

Напомним, что в прошлом сезоне «Адмирал» вышел в плей-офф кубка Гагарина, но уступил в первом раунде «Сибири» 1:4. В сезоне 2016-2017 гг. перед командой Александра АНДРИЕВСКОГО стоит задача улучшить результат.

Газета «Золотой Рог», Владивосток