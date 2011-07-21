«Закрытый» чемпионат мира по тхэквондо состоится во Владивостоке

Чемпионат мира по тхэквондо, который пройдет во Владивостоке с 29 по 31 июля, смогут посмотреть не все желающие, хотя вход будет бесплатным.

- Спортивный зал спорткомплекса «Олимпийский» вмещает всего 2 тыс. зрителей и он не сможет вместить всех желающих, поэтому сейчас готовим пригласительные билеты, - пояснили «ЗР» в Оргкомитете.

На состязания прибывают 47 команд. Наряду с самыми представительными из Республики Корея, США, Германии приедут спортсмены из самых экзотичных мест. Например, двое тхэквонидстов прилетят с острова Мэн, еще семь спортсменов пришлет остров Маврикий. Но, конечно, самую многочисленную команду выставит Россия, как страна-хозяйка соревнований. С каждой из команд едет большое количество сопровождающих лиц – тренеры, медики и т.д.

Первые команды прилетят уже 25 июля. Соревнования стартуют 29 июля. Чемпионат откроют весьма красочные показательные выступления демонстрационной сборной Всемирной Федерации Тхэквондо (ВТФ). Кроме спорткомплекса «Олимпийский» демонстрационная сборная выступит на одном из боевых кораблей ТОФ, в Покровке, Михайловке и Уссурийске.