Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
«Закрытый» чемпионат мира по тхэквондо состоится во Владивостоке
Чемпионат мира по тхэквондо, который пройдет во Владивостоке с 29 по 31 июля, смогут посмотреть не все желающие, хотя вход будет бесплатным.
- Спортивный зал спорткомплекса «Олимпийский» вмещает всего 2 тыс. зрителей и он не сможет вместить всех желающих, поэтому сейчас готовим пригласительные билеты, - пояснили «ЗР» в Оргкомитете.
На состязания прибывают 47 команд. Наряду с самыми представительными из Республики Корея, США, Германии приедут спортсмены из самых экзотичных мест. Например, двое тхэквонидстов прилетят с острова Мэн, еще семь спортсменов пришлет остров Маврикий. Но, конечно, самую многочисленную команду выставит Россия, как страна-хозяйка соревнований. С каждой из команд едет большое количество сопровождающих лиц – тренеры, медики и т.д.
Первые команды прилетят уже 25 июля. Соревнования стартуют 29 июля. Чемпионат откроют весьма красочные показательные выступления демонстрационной сборной Всемирной Федерации Тхэквондо (ВТФ). Кроме спорткомплекса «Олимпийский» демонстрационная сборная выступит на одном из боевых кораблей ТОФ, в Покровке, Михайловке и Уссурийске.
Новости тематики
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
- "Приморочка" вновь стала серебряной
- "Луч-Энергия" оказался на краю пропасти
Новости раздела
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- Ким планирует выступать за "Луч"
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Провал резидентов
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма