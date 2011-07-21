www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 56.94 р.
EUR: 74.13 р. 10 CNY: 93.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

«Закрытый» чемпионат мира по тхэквондо состоится во Владивостоке

21 Июля 2011, 15:23 | Владивосток

Чемпионат мира по тхэквондо, который пройдет во Владивостоке с 29 по 31 июля, смогут посмотреть не все желающие, хотя вход будет бесплатным.

- Спортивный зал спорткомплекса «Олимпийский» вмещает всего 2 тыс. зрителей и он не сможет вместить всех желающих, поэтому сейчас готовим пригласительные билеты, - пояснили «ЗР» в Оргкомитете.

На состязания прибывают 47 команд. Наряду с самыми представительными из Республики Корея, США, Германии приедут спортсмены из самых экзотичных мест. Например, двое тхэквонидстов прилетят с острова Мэн, еще семь спортсменов пришлет остров Маврикий. Но, конечно, самую многочисленную команду выставит Россия, как страна-хозяйка соревнований. С каждой из команд едет большое количество сопровождающих лиц – тренеры, медики и т.д.

Первые команды прилетят уже 25 июля. Соревнования стартуют 29 июля. Чемпионат откроют весьма красочные показательные выступления демонстрационной сборной Всемирной Федерации Тхэквондо (ВТФ). Кроме спорткомплекса «Олимпийский» демонстрационная сборная выступит на одном из боевых кораблей ТОФ, в Покровке, Михайловке и Уссурийске.

Автор: Олег Жунусов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru