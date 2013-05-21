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Приморцам предлагают придумать название будущей хоккейной комады

21 Мая 2013, 11:51 | Владивосток

Администрация Приморского края объявила конкурс на лучшее название, логотип и талисман будущей хоккейной команды, которая создается в Приморье. Уже известно, кто будет президентом клуба, названо имя главного тренера.

По словам сенатора и знаменитого хоккеиста Вячеслава Фетисова, эта новость о создании в Приморье хоккейной команды в хорошем смысле взбудоражила хоккейный мир. Амбиции приморецев весьма велики. Это должна быть лучшая команда на Дальнем Востоке.

Президентом клуба назначен всемирно известный российский хоккеист Александр Могильный, тренером скорее всего будет финский специалист Ханну Йортикки, тренировавший хоккейную команду из Хабаровска. Предварительные переговоры с ним уже проведены, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Через два дня откроется, так называемый, рынок хоккейных игроков, где уже будут присматриваться к будущим игрокам.

Задача перед вновь созданным руководством стоит грандиозная — до 1 июля максимально сформировать команду, 15 июля уже начнутся сборы хоккейной команды. Первые две недели будет проходить так называемая презентация команды. С 1 августа наша команда уже начнет выезжать на подготовительные турниры. Кроме того, предстоит подготовить базу для размещения хоккейной команды, а также поступило предложение построить гостиницу для болельщиков.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги: конкурс  Вячеслав Фетисов  хоккей 



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Комментарии

  • Псевдоним12:29, 21.05.2013#

    тигры или леопарды можно назвать

  • Псевдоним13:51, 21.05.2013#

    ЛУЧ-2

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