Аквабайкер из Владивостока стал чемпионом России по ралли-рейдам

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая, ZRPRESS. 19 и 20 мая в Анапе прошел открытый чемпионат России по ралли-рейдам на аквабайках.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие аквабайкеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской, Волгоградской, Брянской и Пензенской областей, а также из Республики Татарстан, Краснодарского и Приморского краёв и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В результате напряженной борьбы владивостокский спортсмен Алексей Чернуха стал победителем первого этапа соревнований. Второе место завоевал аквабайкер из Углича, на третьем месте - волгоградский гонщик.

Напомним, что Алексей в этом году уже завоевал титул чемпиона одних из самых престижных соревнований в США - "Mark Hahn Memorial 2012", и своей сегодняшней победой чемпион России 2011 года еще раз подтвердил звание одного лучших аквабайкеров России, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.