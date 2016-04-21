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Игроки "Луча-Энергия" отложили бойкот

21 Апреля 2016, 09:13 | Владивосток

Команда будет биться в Ярославле с надеждой на внимание губернатора

«Луч-Энергия» примет участие в очередном матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Ярославле против «Шинника». В ближайшее время клуб начнет гасить долги по зарплате, достигающие нескольких месяцев. Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», после матча с лидером первенства «Газовиком» Сергей Передняя заявил, что игроки готовы бойкотировать тренировки и ближайшие матчи.

«Трудности есть. Эти задержки, они есть. Но можно сказать так, что команда продолжает работать. Будем готовиться к «Шиннику» (игра состоится 25 апреля - Прим. авт.). Мы с ребятами пришли к мнению, что все-таки мы профессионалы и должны двигаться дальше. Конечно, большая надежда на руководство в лице губернатора. Что он обратит внимание на эту ситуацию, разберется побыстрее», - заявил в интервью сайту «Луча-Энергия» Сергей Передня.

«Ситуация непростая. Есть задолженности, но ребята стараются. И это особо не отражается на игре. Последние четыре месяца мы продуктивно работали и не хотим губить свои усилия просто на корню. Хотим выполнить поставленную задачу, но выполнять ее с каждым днем все тяжелее. У нас много болельщиков, которые переживают за нас. Вчера был выходной день, люди подходят, спрашивают, будем ли мы играть. Всем отвечаем, что будем работать. Но ждем поддержки в лице губернатора и руководства», - сказал капитан желто-синих Алексей РЕБКО.

Алексей, сменивший за карьеру несколько клубов, уже сталкивался с задержками зарплаты. «Но таких глобальных я не припомню», - уточнил капитан желто-синих.

«Нам надо просто помочь в этой сложной ситуации. Сплотиться всем вместе. Власть, команда и болельщики. Я думаю, что все будет хорошо. Команда будет и в дальнейшем мы сможем решать более серьезнее задачи. Мы это можем», - добавил голкипер «Луча» Александр КОТЛЯРОВ

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ФК "Луч-Энергия".

Автор: Олег Клименко
Теги: сергей передня  футбол  долги  "луч-энергия" 



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Комментарии

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