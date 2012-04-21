ФУТБОЛ: Владивостокский «Луч-Энергия» продолжает падение

Подопечные Сергея ПАВЛОВА не смогли одержать победу в крайне важном матче с прямым конкурентом оренбургским «Газовиком» - 0:0.

Перед матчем в букмекерских конторах ничья была самым популярным результатом. К сожалению, для «Луча» она оказалась сродни поражению. Ходят слухи, что перед матчем с «Газовиком» перед Павловым был поставлен вопрос ребром «или победа – или оргвыводы». Пока последних не последовало.

Каждый матч для «Луча-Энергия» сегодня сродни кубковому, а в этом случае на первый план выходит характер. Как выяснилось, сыграть через «не могу» (или «не хочу») нынешний призыв желто-синих не может. И это не смотря на то, что, по сведениям «ЗР», игрокам в матче с «Газовиком» были обещаны повышенные премиальные – 180 тыс. рублей вместо стандартных 90 тыс.

Пожалуй, самый лучший момент, для того, чтобы забить столь нужный гол, хозяева создали уж на первых минутах. Активный БЕЭ едва не сумел оторваться от защитников «Газовика», но был сбит на самой линии штрафной голкипером. Вспомним, как в своем время за похожий «фол последней надежды» был удален с поля голкипер приморцев КОТЛЯРОВ. Но у каждого из судей, как мы знаем, своя трактовка правил. Поэтому в случае с вратарем «Газовика» МУСИНЫМ арбитр ГОНЧАР ограничился лишь «горчичником» и штрафным, который не реализовал СЛАВНОВ. Несмотря на упущенный момент, хозяева не расклеились, и весь первый тайм выглядели достаточно неплохо. Если не считать удачи у ворот соперников.

Во второй половине матча игра выровнялась и «Газовик» даже забил, но Гончар, видимо, держа в уме эпизод на первых минутах, отменил взятие ворот по сигналу бокового судьи, зафиксировавшего офсайд. Сергей Павлов пытался изменить ход игры заменами, но выход на поле АЛХАЗОВА и любимца публики ТИХОНОВЕЦКОГО остроты действиям атаки хозяев не придал. И это при том, что легионеры Беэ и ДИЕГО, отыгравший лишь чуть более 15 минут, на взгляд с трибун выглядели получше.

В то же время воспрянувшая на финише турнира «Балтика» на выезде сумела обыграть «Волгарь-Газпром» 1:0, а владимирское «Торпедо» заило два безответных мяча «Химкам». В итоге «Луч-Энергия» отстает от «Химок» и «Балтики» одно очков. Следущий матч наша команд проведет в Набережных Челнах против «КАМАЗа», который пока проигрывает всем без исключения, но, как поговаривают, в матче с «Лучом» будет предельно мотивирован.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».