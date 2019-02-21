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Хоккей: "Адмирал" вновь худший на Востоке
Подножку «морякам» поставили в Китае
Хоккей. КХЛ. 20 февраля. Пекин. ShougangIceHockeyArena. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Адмирал» (Владивосток) – 6:3 (1:1, 2:1, 3:1).
«Куньлунь РС» (10): Лазушин; Ярвинен (2) – Лофквист (2), Вольский (2) – Шор – Ип; Там – Лаюнен (2), Савинайнен – Лунд – Фонтэйн; Бартли – Парлетт (2), Сето – Локхарт – Палола; Юйэнь – Ху – Сквайрз, Ин.
«Адмирал» (6+2 к.ш.): Красоткин (Серебряков, 50:23); Мищенко – Козловский, Черников – Петров – Бутузов; Захарчук – Таталин, Коннов – В. Стрельцов – Вихарев; Кубат – Патрикеев (2), Коньков – Полак – Зайцев (2); Кармашков (2) – Дьяков, Глазачев – Мерескин – Воронин.
Голы:
1:0 Палола (Парлетт, 08:48)
1:1 Захарчук (Вихарев, Таталин, 14:09-бол)
2:1 Вольский (Ип, 27:58)
3:1 Ип (Лаюнен, 30:07-бол)
3:2 Коннов (Вихарев, 37:59)
4:2 Ин (Палола, Локхарт, 41:56)
5:2 Шор (Лофквист, Вольски, 49:32)
6:2 Палола (Парлет, Локхарт, 50:23)
6:3 Воронин (Кубат, Полак, 54:05)
Броски: 35 (15+12+8) – 35 (13+14+8)
Китайский клуб прервал неудачную серию из шести поражений.
Хозяева выставили рекордное количество игроков с китайским паспортом – девять, дебютную игру в КХЛ проводил форвард Ян Ху. У «Адмирала» вернулся в состав один из его лучших бомбардиров Александр Черников.
При поддержке домашних трибун «драконы» сразу бросились в атаку, открыв счёт на 9-й минуте благодаря удачному добиванию от Вилле Лаюнена. «Адмирал» быстро восстановил равновесие, мощный бросок продемонстрировал грозный Степан Захарчук. Второй период начался по похожему сценарию: Войтек Вольский прекрасно бросил в касание и вновь вывел «Куньлунь» вперёд. Вскоре «моряки» пропустили вновь – Брэндон Ип оказался самым расторопным на чужом пятаке. На 38-й минуте гости забили свой второй гол при "помощи" хозяев - Александр Коннов воспользовался ошибкой соперника в своей зоне. Сразу после перерыва «драконы» начали отрываться в счёте: первую шайбу в КХЛ забросил 20-летний Руди Ин. Окончательно похоронили надежды «Адмирала» на очки Дрю Шор и оформивший дубль Олли Палола, забившие с разницей в 51 секунду. На 55-й минуте Кирилл Воронин сократил разрыв до трёх шайб, но большего «морякам» достичь не удалось (КХЛ).
Хабаровский «Амур» обыграл в домашнем матче астанинский «Барыс» со счетом 2:0 и опустил «Адмирал» на последнее место в турнирной таблице «Востока».
В следующем матче «Амур» сыграет на выезде с «Адмиралом» 22 февраля.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Фото ХК "Куньлунь РС"
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