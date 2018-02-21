"Луч-Энергия" пошел на поправку

Новичками клуба из Владивостока стали пять игроков, в том числе вернувшийся в Приморье Иван Столбовой

Российский футбольный союз (РФС) открыл футбольному клубу «Луч-Энергия» зимнее трансферное окно. Накануне клуб из Владивостока расплатился по долгам со всеми бывшими игроками, подававшими заявления в Палату по разрешению споров, а также выполнил все требования Комиссии по лицензированию клубов.

Как сообщает официальный сайт желто-синих, по итогам учебно-тренировочных сборов в Турции и на Кипре тренерских штаб принял решение заявить за основную команду следующих игроков: вратаря Дмитрия АБАКУМОВА, защитников Сослана ТАКАЗОВА и Сергея ЦУКАНОВА, полузащитников Давида ДЗАХОВА и Андрея ПАВЛЕНКО, нападающего Ивана СТОЛБОВОГО.

Напомним, что при помощи новобранцев «Луч-Энергия» уже добрался до финала Кубка ФНЛ, проходящего на Кипре. Соперником нашей команды стал представитель премьер-лиги «Урал» (Екатеринбург), обыгравший в полуфинале «Шинник» 2:0.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФНЛ.