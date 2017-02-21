"Луч-Энергия" продолжает штамповать победы в Турции

На этот раз отличились Лев Коломыц и Иван Столбовой

20 февраля. Турция, Лара, Miracle Sport Center. «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Жетысу» (Талдыкорган, Казахстан)- 2:1 (1:0). Голы: Коломыц (27), Столбовой (67) - Ибраев.

«Луч-Энергия»: Котляров, Попов, Грицаенко, Насадюк (Смирнов, 79), Пономаренко, Пискунов, Коломыц, Машнев, Килин (Гриднев, 70), Гордиенко (Джигкаев, 61), Столбовой (Холодилов, 79).

Первый гол Лев КОЛОМЫЦ забил, последовательно обыграв на линии штрафной нескольких игроков казахстанской команды и точно пробив в самый угол ворот соперника. Ответный мяч получился не менее красивым – Сабырхан ИБРАЕВ нанес хлесткий удар после с отскока от газона практически в девятку ворот Александра КОТЛЯРОВА. Победный мяч после навеса с левого фланга головой забил Иван СТОЛБОВОЙ.

Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Сегодня играли с очень хорошей организованной командой, которой руководит опытный квалифицированный тренер Дмитрий ОГАЙ. В первом тайме мы имели больше моментов для взятия ворот. Несмотря на один забитый мяч в первой половине встречи, могли забивать и второй. Во втором тайме «Жетысу» сделали ряд замен, практически полностью поменяв состав, что положительно сказалось на их игре. К сожалению, пропустили необязательный гол со стандарта, хотя, сам стандарт, был по ошибке назначен в нашу сторону. Мы также освежили игру заменами и в итоге довели матч до победы. Понравилась самоотдача и желание ребят. Второй сбор начали с хороших нагрузок, поэтому сегодняшний матч провели, можно сказать, на морально-волевых. Очень радует, что несмотря на тренировочный характер матчей, команда показывает результат и бьется за победу.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия».