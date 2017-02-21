Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Луч-Энергия" продолжает штамповать победы в Турции
На этот раз отличились Лев Коломыц и Иван Столбовой
20 февраля. Турция, Лара, Miracle Sport Center. «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Жетысу» (Талдыкорган, Казахстан)- 2:1 (1:0). Голы: Коломыц (27), Столбовой (67) - Ибраев.
«Луч-Энергия»: Котляров, Попов, Грицаенко, Насадюк (Смирнов, 79), Пономаренко, Пискунов, Коломыц, Машнев, Килин (Гриднев, 70), Гордиенко (Джигкаев, 61), Столбовой (Холодилов, 79).
Первый гол Лев КОЛОМЫЦ забил, последовательно обыграв на линии штрафной нескольких игроков казахстанской команды и точно пробив в самый угол ворот соперника. Ответный мяч получился не менее красивым – Сабырхан ИБРАЕВ нанес хлесткий удар после с отскока от газона практически в девятку ворот Александра КОТЛЯРОВА. Победный мяч после навеса с левого фланга головой забил Иван СТОЛБОВОЙ.
Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:
- Сегодня играли с очень хорошей организованной командой, которой руководит опытный квалифицированный тренер Дмитрий ОГАЙ. В первом тайме мы имели больше моментов для взятия ворот. Несмотря на один забитый мяч в первой половине встречи, могли забивать и второй. Во втором тайме «Жетысу» сделали ряд замен, практически полностью поменяв состав, что положительно сказалось на их игре. К сожалению, пропустили необязательный гол со стандарта, хотя, сам стандарт, был по ошибке назначен в нашу сторону. Мы также освежили игру заменами и в итоге довели матч до победы. Понравилась самоотдача и желание ребят. Второй сбор начали с хороших нагрузок, поэтому сегодняшний матч провели, можно сказать, на морально-волевых. Очень радует, что несмотря на тренировочный характер матчей, команда показывает результат и бьется за победу.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч-Энергия».
Новости тематики
- "Луч-Энергия" продолжает штамповать победы в Турции
- "Адмирал", похоже, пробился в плей-офф
- "Луч-Энергия" продолжает побеждать, не получая зарплаты
- "Спартак-Приморье" второй раз в сезоне обыграл "Урал"
- "Луч-Энергия" начал сбор в Турции с победы над казахами
- "Амур" помог "Адмиралу", обыграв "Сибирь"
- "Адмирал" сдал по ходу матча, но удержал победу
- "Спартак-Приморье" одержал победу в Подмосковье
- "Адмирал" проиграл худшей команде "Запада" второй раз в сезоне
- Во Владивостоке стартовал турнир по дворовому хоккею
Новости раздела
- "Луч-Энергия" продолжает штамповать победы в Турции
- Игроки "Луча-Энергия" в полном составе начали второй сбор в Турции
- "Адмирал" третий раз в своей истории вышел в плей-офф
- "Адмирал", похоже, пробился в плей-офф
- "Адмирал" потерпел сокрушительное поражение
- Игроки "Луча-Энергия" отказались от бойкота второго сбора в Турции
- "Луч-Энергия" продолжает побеждать, не получая зарплаты
- "Спартак-Приморье" второй раз в сезоне обыграл "Урал"
- "Луч-Энергия" начал сбор в Турции с победы над казахами
- "Амур" помог "Адмиралу", обыграв "Сибирь"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс рубля внезапно устремился вниз
- "Единой России" не хватило легитимности
- В Приморье с 1 апреля резко подешевеет электроэнергия
- Выбираем лучших из лучших в бизнесе
- Большой ГУМ наконец откроют для посетителей (фото)
- Центр Владивостока сместится в Артем
- Проектировщики из Москвы, обустраивая остров Русский, хотят обойтись без приморцев
- Приморцы активно вооружаются
- На Дальнем Востоке расцвел новый вид мошенничества
- Владивосток заполонят магазины Duty Free