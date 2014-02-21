Футбол: В "Луче-Энергия" может появиться свой Мандела

24-летний нападающий сборной Буркина-Фасо дебютировал в команде из Владивостоке в финальном матче Кубка ФНЛ, который в итоге достался "Луч-Энергия".

В финале Кубка ФНЛ подопечные Александра ГРИГОРЯНА переиграли московское "Торпедо". Единственный мяч на счету вернувшегося во Владивосток Шамиля АСИЛЬДАРОВА.

Составы команд: "Луч-Энергия": Штанько, Семочко, Пономарев, Пономаренко, Бендзь, Корян, Кацаев (Могилевский, 73), Кренделев, Аверьянов (Романенко, 80), Асильдаров (Бураев, 90), Мандела (Букия, 42. Мавлетдинов, 86).

"Торпедо Москва": Конюхов, Тараканов, Айдов, Князев, Тесак (Дворнекович, 81), Кацалапов (Багаев, 58), Микуцкис, Свежов, Власов, Шевченко, Салугин (Кулешов, 72).

Потенциальный новчиок "желто-синих" Окэнси МАНДЕЛА ранее защищал цвета чемпиона Кот-д’Ивуара "Севе Спорт", в это межсезонье находился на просмотре в "Кубани". На его счету - девять матчей в африканской Лиге чемпионов и четыре - за национальную команду.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ФК "Луч-Энергия".