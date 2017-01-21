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Владивосток сможет выйти на серьезный международный хоккейный уровень только после 2023 года
Губернатор Миклушевский не так понял главного хоккейного функционера
Владивосток, где несколько лет назад была создана хоккейный клуб «Адмирал», сможет претендовать на проведение крупного международного турнира не ранее чем после 2023 года, заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене ФАЗЕЛЬ.
Ранее губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ после встречи с Фазелем в Уфе заявил, что Владивосток будет подавать заявку на проведение молодежного чемпионата мира в 2022 году.
«Губернатор, возможно, не так меня понял. Россия примет в 2018 году юниорский чемпионат мира, Новосибирск претендует на молодежный чемпионат мира в 2023 году. Владивосток - прекрасный город, замечательный регион, но сможет претендовать на крупный хоккейный турнир только через несколько лет после 2023 года», - пояснил глава IIHV.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Адмирал».
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